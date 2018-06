«La Presse» comme OBNL jouira d’une «totale indépendance», promet Power Corporation

Si elle devient un organisme à but non lucratif (OBNL), La Presse jouira d’une « totale indépendance », a promis le cochef de la direction de Power Corporation, André Desmarais, à l’Assemblée nationale mercredi.

L’homme d’affaires a tenté de convaincre les élus d’adopter le projet de loi 400, qui permettrait à La Presse de déployer son plan d’affaires. « Est-ce que j’aurais aimé cela [y] participer ? Oui, mais ce n’est pas raisonnable. C’est pour ça que j’ai accepté de me désister », a-t-il déclaré devant la Commission de la culture et des communications mercredi. Il ne s’agit « pas [d']une décision facile », mais c'est la meilleure pour « sauver La Presse et assurer sa pérennité », a ajouté M. Desmarais, invitant les élus à « ne pas hésiter » à permettre à La Presse de poursuivre la lutte contre Google et Facebook.

Power Corporation a convenu d’octroyer 50 millions de dollars afin de maximiser les chances de succès du quotidien de la rue Saint-Jacques. « On sent que nous avons une responsabilité sociale », a-t-il mentionné.

Le leader parlementaire de l’opposition officielle, Pascal Bérubé, lui a demandé si les éditorialistes de La Presse continueront de défendre le maintien du Québec dans le Canada. « J’espère, oui ! » a répété M. Desmarais, après avoir indiqué qu’il ne versera pas 50 millions sous conditions. « Nos 50 millions n’ont pas d’attaches », a-t-il dit.

Le président de La Presse, Pierre-Elliott Levasseur, a aussi promis que « la fiducie d’utilité sociale qui chapeautera La Presse sera totalement indépendante de Power Corporation ». « Cette nouvelle structure nous permettra de mettre à exécution notre plan stratégique de façon ordonnée et de profiter de l’appui de grands donateurs, de grandes entreprises, de fondations et de citoyens », a-t-il fait valoir lors de son passage à l’Assemblée nationale mercredi. « Nous n’exigeons aucun traitement particulier », a-t-il martelé.

Le patron de La Presse, qui bénéficie de l’appui de ses employés ainsi que des deux principales centrales syndicales du Québec, la FTQ et la CSN, a invité les élus à dissiper l’incertitude pesant sur La Presse d’ici la fin de la session parlementaire. « On ne peut pas se permettre d’attendre une année de plus », a-t-il soutenu.

L’élue indépendante Martine Ouellet a reproché à l’état-major de La Presse de « mettre de la pression supplémentaire » sur les députés en échafaudant des « scénarios catastrophes ».

La ministre de la Culture et des Communications, Marie Montpetit, a invité les autres élus à adopter sans grande hésitation le projet de loi 400. « Est-ce à nous, parlementaires, de nous immiscer dans le choix d’un modèle d’affaires que décident de retenir les propriétaires d’un média ? Non », a-t-elle déclaré.

D’autres détails suivront.