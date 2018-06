Corruption: l’UPAC nie être retardée par le DPCP

L’Unité permanente anticorruption (UPAC) et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) nient les informations voulant que l’arrestation de trois organisateurs du Parti libéral du Québec (PLQ) et de l’ex-président de la Société immobilière du Québec (SIQ) ait été retardée par les procureurs du DPCP. Dans son édition de mardi, Le Journal de Montréal, qui cite une source anonyme, affirme que les policiers « se plaignent ouvertement du manque de collaboration de la justice ». Dans un communiqué publié mardi matin, le commissaire à la lutte contre la corruption, Robert Lafrenière, affirme que le projet d’enquête « Justesse », comme l’a surnommé l’UPAC, « n’est pas à l’étude au DPCP, puisque des compléments de preuve sont toujours en cours au niveau des policiers de l’UPAC » et que « l’enquête est donc toujours active ».