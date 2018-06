Frais de logement: Pierre Paradis blâmé par la commissaire à l’éthique

L’ex-ministre Pierre Paradis a réclamé et perçu à tort une allocation pour frais de logement pendant des années, conclut la commissaire à l’éthique, Ariane Mignolet. Le député de Brome-Missisquoi devrait, selon elle, se voir imposer une pénalité de 24 443,63 $ par l’Assemblée nationale.

M. Paradis vivait sous le même toit que sa fille, son gendre et son petit-enfant lorsqu’il était à Québec, et ce, jusqu’au 15 décembre 2015. De février 2009 à mai 2012, il a défrayé les coûts du logement de 3 chambres à coucher pour tout le monde, soit 1435 $ par mois. De mai 2012 à décembre 2015, il séjournait dans le condominium acheté par sa fille et son gendre, leur versant un « loyer excessif et déraisonnable » (1300 $ par mois) pour dormir dans la chambre de son petit-enfant.

« Ses agissements relativement à l’utilisation de son allocation pour frais de logement n’étaient pas de nature à susciter la confiance de la population envers les députés et l’Assemblée nationale, considérant de surcroît qu’il s’agit de fonds publics », indique la commissaire à l’éthique, Ariane Mignolet, dans un rapport déposé à l’Assemblée nationale mardi après-midi.

