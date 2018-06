La plateforme électorale du PLQ surprendra les Québécois, dit Taillefer

La plateforme électorale du Parti libéral du Québec confondra la population québécoise, promet Alexandre Taillefer.

« On va surprendre beaucoup de monde. […] Les gens vont penser que ces idées-là viennent de la CAQ [ou] viennent du PQ. Attention ! Ce sont des idées qui vont avoir été créées ici, des choses auxquelles aucun des autres partis n’a pensé », a déclaré le président de la campagne du PLQ en marge d’un conseil général du PLQ à Montréal samedi.

Parmi elles : la gratuité des services de garde pour tous les enfants âgés de 4 ans. Précisément, l’État annulerait entre 2018 et 2022 les frais de garde des enfants âgés de quatre ans inscrits dans un centre de la petite enfance (CPE), un service de garde en milieu familial ou encore une garderie privée subventionnée, promet l’équipe de Philippe Couillard. Une mesure évaluée à quelque 250 millions de dollars par année.

Le PLQ effectuera un virage à gauche, a souligné le président du Conseil du trésor, Pierre Arcand. « On a, cette année, plus que jamais sur le plan économique, une situation de devenir encore plus progressiste », a-t-il souligné.

Les « mains sur le volant »

Coups de gueule protectionnistes du président des États-Unis, Donald Trump, essor de la robotisation et de l’intelligence artificielle : M. Taillefer a insisté sur la nécessité de réélire le PLQ dans cette période trouble. « Ça prend des gens sérieux, des gens qui sont en mesure de mettre les mains sur le volant et de s’assurer de mener l’économie du Québec à bon port », a-t-il fait valoir dans une mêlée de presse. « [I] l y a des décisions importantes qu’on va devoir prendre. Ça va prendre des gouvernements lucides, des gouvernements agiles », a-t-il martelé.

L’expression « les mains sur le volant » n’est pas sans rappeler celle des « deux mains sur le volant » que répétait comme un mantra Jean Charest en 2008 afin que le PLQ se voit confier les commandes d’un gouvernement majoritaire pour faire aux soubresauts de la crise financière.

M. Taillefer a « totalement exclu » de porter sa candidature afin de se faire élire à l’Assemblée nationale le 1er octobre prochain. « La politique, c’est un sport extrême. […] Ça ne vient pas sans effets secondaires », a fait remarquer l’homme d’affaires à quatre mois des élections générales.