Transparence: QS passe de la parole aux actes

Les trois députés de Québec solidaire ont fourni des détails sur l’utilisation qu’ils ont faite des sommes allouées par l’Assemblée nationale, y compris dans leurs bureaux de circonscription. Les élus libéraux ne les imiteront pas. « On fait de la même façon qu’avant. Puis, le Bureau de l’Assemblée nationale nous guide. Ça va très bien », a lancé le leader parlementaire du gouvernement, Jean-Marc Fournier, tout en marchant d’un bon pas, mercredi. Québec solidaire demande à l’Assemblée nationale de rendre « automatique » et « obligatoire » la publication de rapports détaillés des dépenses faites par les cabinets, le bureau de la présidence et les bureaux de circonscription. La formation politique réclame aussi l’assujettissement des « budgets et allocations des 125 parlementaires » à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics.