Concert de critiques à Québec sur le rachat par Ottawa de Trans Mountain

Les impacts environnementaux de l’oléoduc Trans Mountain, comme la décision d’Ottawa de passer outre l’opposition de la Colombie-Britannique en rachetant le projet d’expansion du pipeline, ont donné lieu mardi à un concert de critiques de la part de tous les partis de l’Assemblée nationale.

« Oui, certains projets sont de juridiction fédérale pour l’approbation finale, mais ça ne devrait surtout pas empêcher l’expression des juridictions provinciales dans les domaines qui les concernent. Et on va continuer à taper sur ce clou et à insister pour que les prérogatives du Québec soient reconnues », a réagi le premier ministre Philippe Couillard. « J’espère maintenant qu’on n’entendra plus de remarques dans le reste du pays sur l’aide à Bombardier », a-t-il ajouté, en soulignant que « pour une fois, ce n’est pas le Québec qui est l’objet de conflit au Canada ». La possibilité qu’Ottawa aide financièrement Bombardier — ce qu’il a fait en février 2017 avec un prêt de 373 millions — avait irrité des politiciens de l’Ouest, au premier chef l’ex-premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall.

Pour le leader du gouvernement Jean-Marc Fournier, empêtré dans un débat de compétences au sujet du cannabis, l’achat de Trans Mountain par Ottawa donne au public l’impression qu’une entreprise peut faire fi des lois provinciales, comme si celles-ci n’étaient « pas importantes ». « On continue d’être dans une mécanique — ou en tout cas une perception — que l’État prend fait et cause de l’entreprise et que l’entreprise, ou quiconque aura des projets, pourra s’en remettre au fédéral », a-t-il déclaré au Devoir.

Le député péquiste Sylvain Gaudreault a dénoncé un « coup d’État du fédéral sur les compétences des provinces », tandis que son chef, Jean-François Lisée, s’est désolé de voir le Canada agir en « puissance pétrolière ». « Est-ce qu’ils [Philippe Couillard et le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault] sont fiers d’être Canadiens quand le gouvernement Trudeau prend notre argent pour acheter un pipeline de sable bitumineux ? », a-t-il demandé. Simon Jolin-Barrette, de la CAQ, a demandé à Québec de faire pression afin « que le gouvernement fédéral entende raison et n’impose pas unilatéralement une mesure interprovinciale ». « C’est une atteinte à l’autonomie des provinces », a-t-il déploré.

Dans un clin d’oeil à la déclaration controversée qu’il a faite lors de son arrivée en politique, le solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a déclaré que la décision de Justin Trudeau constituait « une trahison à l’égard de ma génération, à l’égard des jeunes ». « Tous les scientifiques nous disent qu’il faut faire une transition énergétique, qu’investir dans les énergies fossiles, c’est une mauvaise décision énergétique, écologique et économique. Ce que vient de faire Justin Trudeau, c’est l’inverse », a-t-il affirmé.