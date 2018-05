«La Presse» en OBNL: Martine Ouellet n’est pas convaincue

La ministre de la Culture et des Communications, Marie Montpetit, se met à la tâche de rédiger un projet de loi permettant à La Presse de passer sous le contrôle d’un organisme sans but lucratif (OSBL) malgré l’absence d’assurance qu’il puisse être adopté avant la fin de la session parlementaire.

L’élue indépendante Martine Ouellet refusait toujours, mardi avant-midi, de s’engager à permettre l’abrogation d’une disposition d’une loi privée adoptée en 1967, qui est réclamée à la fois par les patrons et les employés du quotidien, d’ici le 15 juin prochain. Elle dit vouloir prendre connaissance du projet de loi du gouvernement avant de préciser ses intentions.

Les grands patrons de La Presse, Pierre-Elliott Levasseur (président), Guy Crevier (vice-président et éditeur), le président du syndicat des employés de l’information, Charles Côté, ainsi que les chefs syndicaux Daniel Boyer (FTQ) et Jacques Létourneau (CSN) ont rencontré une dizaine d’élus de toutes les formations politiques mardi matin.

Ils se sont avérés incapables de convaincre Mme Ouellet de la nécessité de libérer La Presse des contraintes imposées par la loi de 1967. « Il manque encore de l’information. Moi, ma préoccupation, c’est l’emploi des journalistes », a-t-elle fait valoir au terme de la rencontre à huis clos. En plus du maintien des postes actuels, la députée de Vachon réclame l’affranchissement total, théorique et pratique, de La Presse de Power Corporation. « Le problème sur l’indépendance de la nouvelle structure avec Power Corporation est encore entier. […] On n’a eu aucune réponse satisfaisante de ce côté-là. Donc, on voit qu’il y a encore un lien très fort avec Power Corporation – qui, je le rappelle, fait 52 milliards de revenus par année », a-t-elle affirmé dans une mêlée de presse.

L’unanimité des élus est requise afin que le projet de loi soit soumis au vote cette session-ci, puisque celui-ci sera déposé bien au-delà de la date butoir du 15 mai, prévoit le règlement de l’Assemblée nationale.

Le leader parlementaire du gouvernement, Jean-Marc Fournier, a soutenu mardi qu’il n’appartient « pas au Parlement de venir s’immiscer dans un média ou dans sa structure ». Cela dit, Mme Montpetit peut très bien dans le « préambule d’un projet de loi très simple — qui permet de faire la transition qu’ils veulent […] — prendre acte de leur plan de transition ». « De cette manière-là, on n’en fait pas une condition — donc on ne se met pas les mains dedans —, mais on interprète le sens du législateur », a-t-il expliqué.

Le leader parlementaire de la CAQ, François Bonnardel, est du même avis. « On n’a pas comme parlementaires à s’ingérer dans la nouvelle structure que La Presse va prendre », a-t-il fait valoir.

Le Parti québécois « réserve [son] vote ». Il s’engage toutefois à ne pas faire d’« obstruction », a dit le leader parlementaire du PQ, Pascal Bérubé, en début de journée.

Traitement équitable

Les élus ne peuvent rester insensibles au « consensus » de la direction et des travailleurs de La Presse, selon M. Fournier. « De façon unanime et très forte, ils viennent demander qu’on puisse permettre la transition envisagée sans qu’on y ajoute des conditions », a-t-il souligné à gros traits.

« C’était une rencontre excessivement positive », a dit M. Crevier, qui affichait pourtant une sombre mine, à sa sortie de la salle des premiers ministres. À la question maintes fois posée : « Est-il nécessaire [pour la survie de La Presse] d’adopter la loi d’ici la fin de la session ? », il a répondu : « D’aucune façon on ne plaide l’urgence. » « Il n’y a pas longtemps, Google et Facebook contrôlaient 50 % des revenus publicitaires numériques. Ils en contrôlent maintenant 80 %. […] Une année dans le monde des médias, c’est aujourd’hui une éternité. Il y a deux géants américains qui sont en train de détruire complètement le modèle québécois et canadien », a-t-il fait remarquer, rappelant du même souffle que La Presse est l’unique média qui doive obtenir le feu vert des élus pour changer de mains. « Je ne suis pas ici pour bousculer les parlementaires. Mais, la réalité qu’il faut comprendre, c’est qu’il existe 90 quotidiens au Canada. Il y en a 89 demain matin qui, en 24 heures, peuvent faire exactement ce qu’on veut faire. OK ? Pourquoi La Presse serait-elle traitée de façon différente ? » a-t-il demandé.