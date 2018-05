160 millions pour la promenade Samuel-de-Champlain

Photo: Commission de la capitale nationale

Le gouvernement libéral a donné son feu vert lundi au prolongement de la promenade Samuel-de-Champlain vers l’est, un projet de 160 millions qui devrait prendre forme entre 2019 et 2021. La nouvelle portion de la promenade longera le fleuve entre la côte de Sillery et la côte Gilmour sur une distance de 2,5 km. Elle prévoit l’aménagement d’une plage urbaine, de bassins de baignade et d’un miroir d’eau, ce qui nécessitera le déplacement de la voie ferrée et du boulevard Champlain dans ce secteur. Évaluée à 100 millions en 2012, la troisième phase de la promenade devait à l’origine se concrétiser en 2017.