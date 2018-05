«Vigie parité», 11e mise à jour: 49% de candidates

Le Devoir a lancé le 8 mars « Vigie parité », un projet qui durera jusqu’au début de la campagne électorale sur nos plateformes numériques. Il mesure chaque lundi où en sont les partis politiques par rapport à leur intention de recruter plus de femmes.

C’est une manière de mettre un chiffre en image : quand François Legault a présenté son équipe, dimanche, il y avait autour de lui pratiquement autant de femmes que d’hommes sur scène. Et si la tendance actuelle se maintient, ce sera là aussi l’allure des bulletins de vote qu’auront entre leurs mains les électeurs québécois.

Dans sa 11e mise à jour depuis le 8 mars, la Vigie parité montre en effet que 49 % des candidats investis à ce jour par les quatre partis représentés à l’Assemblée nationale sont des femmes.

Il y a désormais 101 femmes et 105 hommes qui sont maintenant officiellement candidats, selon ce relevé effectué par Le Devoir. Quelque 40 % des candidats de ces grands partis ont maintenant été nommés.

Québec solidaire et la Coalition avenir Québec (CAQ) ont tous les deux plus de femmes que d’hommes candidats, alors que les libéraux (au bas de la zone paritaire) et le Parti québécois (près de deux fois plus d’hommes que de femmes) font baisser la moyenne.

La zone paritaire débute à 40 %, ce qui donnerait 50 candidates par parti. Le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD) a fait parvenir en avril aux chefs des quatre partis une proposition de projet de loi qui rendrait obligatoire l’atteinte de cet objectif. Le Conseil du statut de la femme et le Comité des femmes de l’Amicale des anciens

À la mi-avril, 69 % des répondants à un sondage Léger-Le Devoir disaient penser que les « partis politiques devraient avoir autant de femmes que d’hommes parmi leurs candidats ».

Compilation des données : Dave Noël