Les caquistes ne s’entendent pas sur le modèle de service de garde à privilégier

Les élus de la Coalition avenir Québec (CAQ) ne sont pas parvenus à s’entendre au cours de la fin de semaine sur un modèle de service de garde à privilégier, mais ont néanmoins confirmé qu’ils n’avaient pas l’intention d’annuler la modulation des tarifs de garde instaurée par les libéraux en 2015.

« On aurait préféré garder l’ancien modèle, où c’était le même tarif pour tout le monde », a rappelé le chef François Legault, en confirmant néanmoins qu’il n’annulera pas la modulation, que son parti a auparavant qualifiée de « taxe cachée sur les enfants » et « d’attaque vicieuse du gouvernement libéral ».

« Il y aura de l’argent pour le portefeuille des familles », a cependant promis le chef caquiste, en reprenant une formule qu’il a maintes fois répétée.

La CAQ fait aussi le pari de « libérer beaucoup de places en garderie » en offrant — sans la rendre obligatoire — la maternelle 4 ans à tous les enfants. « Avec cette mesure-là, je ne pense pas qu’il va y avoir des gens qui vont encore attendre pour des places », a déclaré François Legault.

Mais si un gouvernement caquiste devait créer des places en services de garde, il demeure difficile de savoir quel modèle il compterait privilégier. « Je vois comme tout le monde que, quand il y a des enquêtes de faites, les CPE, en moyenne, ont une meilleure qualité. Donc, il faut les privilégier », a d’abord affirmé François Legault samedi.

À son arrivée au conseil national dimanche matin, la porte-parole de la CAQ en matière de famille, Geneviève Guilbault, a livré un discours différent. « On ne favorise aucun modèle en particulier. On favorise le [maintien] de la diversité de l’offre de garde au Québec et surtout, la liberté de choix des parents », a-t-elle déclaré.

En octobre, à son arrivée à l’Assemblée nationale, Geneviève Guilbault avait plutôt affirmé que la CAQ « encourage beaucoup le modèle d’affaires que sont les garderies privées non subventionnées ». « C’est vraiment une forme d’entrepreneuriat que, nous, on souhaite soutenir », avait-elle lancé.

Pas de ligne rose

La CAQ a par ailleurs profité de son conseil national pour poser les jalons de son plan en santé. Le parti s’engage à réduire le temps d’attente moyen aux urgences de 45 minutes, pour le faire passer à 90 minutes. Il compte aussi plafonner à 10 $ les tarifs de stationnement des hôpitaux, et offrir une exemption tarifaire de deux heures.

Les caquistes espèrent revoir le mode de rémunération des médecins omnipraticiens pour y ajouter des honoraires fixes et mettre la main sur un milliard de dollars, chaque année, en renégociant l’entente avec les médecins spécialistes. À cette somme doivent s’ajouter les 800 millions de dollars que la CAQ espère récupérer annuellement en modernisant les technologies de l’information au sein de l’État.

« Nous présenterons un cadre financier », a assuré François Legault, après que son collègue François Paradis eut décliné un plan en santé dénué de chiffres. « Je suis un comptable, les chiffres sont importants pour moi. Je sais très bien combien ça coûte et où je vais prendre l’argent », a-t-il assuré.

Chose certaine : il n’y aura pas d’argent pour la ligne rose du métro de Montréal, parce que la CAQ « a dû faire des choix ». Si cette prise de position déplaît à la mairesse Valérie Plante, qui a réitéré son appui au projet samedi, elle pourrait néanmoins charmer les électeurs habitant les couronnes de Montréal. « Les problèmes de mobilité et de congestion sont bien réels dans la grande région de Montréal, et pas uniquement à Montréal même. D’où l’importance de prioriser des mesures qui auront la plus grande portée possible », a écrit le caquiste Benoit Charette, dans un tweet destiné à la mairesse Plante.

Au cours d’une plénière avec les militants, la CAQ s’est aussi engagée à ne pas hausser « les taxes, les tarifs et les permis pour les services gouvernementaux » au-delà du taux d’inflation. « Ça, c’est un engagement ferme », a attesté François Legault.