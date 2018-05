La CAQ et le PQ se disputent le thème du changement

L’écran était gigantesque et l’autobus de campagne a roulé jusqu’à l’intérieur du Centre de congrès et d’expositions de Lévis, dimanche, pour qu’en descende l’équipe de la Coalition avenir Québec (CAQ). La formation politique n’entend lésiner sur aucun moyen — sauf peut-être les jours de vacances — pour convaincre les Québécois de lui donner le mandat de « faire mieux » au lendemain du scrutin d’octobre.

« Libérez-vous ! Rejoignez l’équipe du changement », a lancé en anglais le chef caquiste François Legault, en pleine possession de ses moyens devant les 800 militants réunis en conseil national pour la fin de semaine.

À des kilomètres de là, à Drummondville, les militants du Parti québécois (PQ) rassemblés pour adopter leur plateforme électorale ont dit garder un moral solide. En dépit de l’enlisement de leur formation politique au troisième rang des intentions de vote (22 %), derrière la CAQ (35 %) et le PLQ (26 %), ils se sont dits persuadés que leurs appuis gonfleront grâce à une solide performance de leur chef, Jean-François Lisée, lors des moments forts de la campagne électorale, à commencer par les débats des chefs. En leurs 80 000 membres dispersés aux quatre coins du Québec, ils ont assuré voir un avantage sur leurs adversaires caquistes.

M. Lisée s’est moqué de l’autobus de campagne de la CAQ, « en trompe-l’oeil » selon lui, puisque seulement la moitié de sa surface était peinte aux couleurs de l’« équipe du changement 2018 ». « Même leur autobus de campagne n’est pas crédible. Ils font exprès ou quoi ? », a-t-il demandé aux 500 militants péquistes réunis dans le Centre-du-Québec.

Le chef péquiste ne craint pas de voir la mini-caravane préélectorale du PQ, qu’il a dévoilée dimanche après-midi, souffrir des comparaisons avec le bus de la CAQ. Après ces plaisanteries, il a appelé les électeurs à bien peser les risques associés à une éventuelle victoire du parti de François Legault. « À mesure qu’on entend ses propositions, on se rend compte que ce serait très risqué de l’avoir comme premier ministre », a-t-il déclaré. M. Lisée a promis que le PQ « va solidifier, construire, ériger, dépasser, sortir du cadre […] face à ceux qui veulent affaiblir, amoindrir, privatiser, normaliser, rentrer dans le moule, “canadienniser” ».

Pas de vacances pour Legault

Le parti de François Legault a fait peu de cas des attaques du PQ, préférant s’affairer à « expliquer le changement [que la CAQ] propose », non sans lancer quelques pointes aux troupes de Philippe Couillard. « Les gens ont perdu confiance, avec raison, suite à des promesses non tenues par les politiciens », a déclaré le chef caquiste, en montrant du doigt les engagements brisés des libéraux sur l’augmentation des taxes scolaires, des tarifs d’électricité et des frais de garde. « Je vais travailler très fort à convaincre les Québécois que c’est possible de faire mieux et de faire plus », a-t-il martelé.

Cet été, pas de vacances pour le chef caquiste, qui a aussi suggéré à ses candidats de prendre « le moins de congés possible », puisqu’il n’y « a absolument rien d’acquis » d’ici le scrutin.

S’il y a quelqu’un ici, dans la salle, qui pense qu’il va avoir un laissez-passer pour un job ou un contrat parce qu’il est caquiste, il se trompe

En tête des enjeux à combattre : le cynisme, auquel la CAQ promet de répondre en réformant le mode de scrutin et en soumettant les juges administratifs et les personnes nommées par le Conseil des ministres à un passage en commission parlementaire.

« Les Québécois sont ben écoeurés du copinage, des magouilles », a lancé M. Legault aux militants, depuis la scène où il livrait un discours sans notes et sans lutrin, entouré de son équipe de candidats. « S’il y a quelqu’un ici, dans la salle, qui pense qu’il va avoir un laissez-passer pour un job ou un contrat parce qu’il est caquiste, il se trompe. Avec la CAQ, les nominations partisanes et les petits amis, c’est terminé », a-t-il promis.

Bien en évidence en tant que thèmes à promouvoir : l’intégrité, le changement et la volonté de « faire mieux » pour tous les Québécois. « Le changement est là, dans cette équipe de femmes et d’hommes qui ont un profond désir de faire plus et de faire mieux. Pour vous ! », a d’ailleurs lancé le chef pour conclure son allocution. La CAQ, qui se révèle jusqu’ici moins performante aux yeux des femmes dans les sondages, a pour l’instant présenté 42 candidatures, dont 22 sont féminines.

Mais la formation politique n’a pas que les femmes dans sa mire. Elle cherche ouvertement à courtiser le vote des anglophones, « tenus pour acquis » par les libéraux, à son avis. « Je veux être clair, je continuerai de l’être et j’utiliserai tous les moyens nécessaires [all means necessary] pour m’assurer que les anglophones comprennent notre position : nous souhaitons que le Québec demeure dans le Canada, tout simplement », a déclaré le chef de la CAQ. « La campagne de peur menée par M. Couillard est une insulte à l’intelligence des Québécois. Il n’y a pas d’“agenda caché” », a-t-il aussi dit au sujet du chef libéral, qui a remis en question les convictions fédéralistes de François Legault, autrefois péquiste. Aux anglophones, il ne promet néanmoins « pas plus ni moins » que ce que propose le Parti libéral. « Ce que je peux leur offrir, c’est quelque chose de mieux en économie, en éducation et en santé », a-t-il affirmé.

Ne rien tenir pour acquis

Comme son adversaire caquiste, Jean-François Lisée a assuré ne rien tenir pour acquis. À ceux qui donnent le PQ pour mort, il a suggéré de jeter un coup d’oeil du côté de la campagne électorale ontarienne, où le Nouveau Parti démocratique (NPD) s’est hissé du troisième au premier rang, dans un contexte où les électeurs « voulaient se débarrasser des libéraux ». « Ils se sont mis à écouter les arguments des uns et des autres. Et, ils se sont dit : “Bien, finalement, ce n’était pas un si bon choix que ça [les conservateurs]. Le NPD a une meilleure équipe, est plus crédible, donc on se tourne vers ça.” On pense que c’est ce qui va se passer au Québec », a prédit M. Lisée.

Il n’a pas manqué une occasion de tourner en ridicule les propositions de la CAQ en matière d’immigration, d’énergie ou de petite enfance, notamment. « Ça n’a pas de bon sens, ce n’est pas crédible », a-t-il martelé lors du discours de clôture du conseil national du PQ.

La vice-chef, Véronique Hivon, est rentrée dans la région de Lanaudière à bord du minibus, rapportant des exemplaires de la nouvelle plateforme électorale du PQ, coiffée du titre Pour un État fort au service des gens. Celle-ci a été adoptée sans grands débats par les délégués des associations locales et régionales du PQ dimanche.

Samedi, la députée de Joliette a mené une charge à fond de train contre la CAQ — la cible politique du week-end — avec une fougue qui a surpris plus d’un militant péquiste, et même Jean-François Lisée. Elle a invité la population québécoise à ne pas courir après les « mirages de la CAQ ». L’équipe de François Legault suscite des « attentes irréalistes » à coups de « promesses sorties d’un chapeau », selon elle. « Au Parti québécois, on sait pourquoi on fait de la politique. […] Pour changer la vie des gens. Pour le mieux », a-t-elle déclaré avec aplomb devant quelques centaines de militants du PQ. « Pour ça, ça prend un État fort au service des gens », a-t-elle ajouté. Elle a accusé au passage la CAQ ? qu’elle a rebaptisé la « coalition affaiblissement Québec » ? de « faire croire que le changement serait de remplacer des gens qui ont coupé massivement dans les services aux citoyens par des gens qui veulent couper encore plus dans les services aux citoyens ».