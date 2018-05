Le PQ appelle la population à éviter le «mirage» de la CAQ

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, appelle les électeurs à bien peser les risques associés à une éventuelle victoire électorale de la Coalition avenir Québec.

« À mesure qu’on entend ses propositions, on se rend compte que ce serait très risqué de l’avoir comme premier ministre », a-t-il déclaré en marge du Conseil national du PQ à Drummondville samedi.

Il a montré du doigt les volets « immigration », « énergie » et « santé et services sociaux » du programme du parti de François Legault qui, selon lui, ne sont « pas crédibles ». M. Lisée a notamment tourné en ridicule la promesse faite par la CAQ de garantir aux Québécois d’être vus par un médecin dans un délai maximal de 90 minutes dans les salles d’urgences, et ce, d’ici 2022. « C’est tout à fait irresponsable de promettre un médecin en 90 minutes à l’urgence. […] C’est un rêve », a fait valoir l’élue Diane Lamarre, qui se tenait à ses côtés. M. Lisée et elle ont dénoncé en choeur le « programme centré sur les médecins » de la CAQ.

En conseil national à Lévis, le chef caquiste, François Legault, s’est défendu de formuler des promesses non réalisables, et d’alimenter en effet le cynisme. « On n’aura pas tant de promesses que ça [«that many promises »] », a-t-il lancé en anglais. La réduction du temps d’attente aux urgences se fera grâce à la renégociation de l’entente avec les médecins omnipraticiens, à laquelle la CAQ souhaite ajouter des honoraires fixes. « Si on arrive à avoir des GMF [groupes de médecine de famille] qui prennent en charge, par médecin, 1000 patients chacun, vous allez voir : d’ici quatre ans, le réseau va être complètement transformé », a-t-il promis. « Actuellement, 60 % des gens qui sont dans les urgences n’ont pas d’affaire-là, […] ils auraient dû être vus par un médecin de famille ou une infirmière. »

Le PQ propose une approche « complètement différente », reposant sur un rôle accru, notamment des infirmières praticiennes spécialisées et des pharmaciens. Un gouvernement péquiste leur confierait la tâche de « donner des services directs sans passer par la tutelle du médecin ». « C’est ça qui va accélérer les choses », a fait valoir M. Lisée, tout en concédant « ne va pas tout régler en un an ».

Éviter les mirages

À près de 125 jours des élections générales, la vice-chef du PQ, Véronique Hivon, a invité la population québécoise à ne pas courir après les « mirages de la CAQ ». L’équipe de François Legault suscite des « attentes irréalistes » à coups de « promesses sorties d’un chapeau », selon elle. « Au Parti québécois, on sait pourquoi on fait de la politique. […] Pour changer la vie des gens : pour le mieux », a déclaré avec aplomb l’élue de Joliette devant les quelques centaines de militants du PQ rassemblés en conseil national ce week-end à Drummondville. « Pour ça, ça prend un État fort au service des gens », a-t-elle ajouté. Elle a accusé au passage la CAQ — qu’elle a rebaptisé la « coalition affaiblissement Québec » — de « conjuguer l’avenir au passé libéral ». « Il faut le faire quand même ! » a-t-elle lancé.

Les péquistes s’affairaient samedi à décrire leurs adversaires caquistes comme des politiciens prêts aux compromis et aux compromissions pour être portés au pouvoir le 1er octobre prochain. « Nous, on a davantage d’ambition pour le Québec que pour nous-mêmes », a lancé le leader parlementaire de l’opposition officielle à l’Assemblée nationale, Pascal Bérubé. Le chef péquiste a jeté le doute, une nouvelle fois, sur la « sincérité » et la « crédibilité » de son homologue caquiste. « François Legault, je lui donne une chose, il est très très très intéressé par le développement économique du Québec. Pour ça, il a juste à être ministre de l’Économie ou président d’Investissement Québec. Mais, sur tout le reste, franchement je pense qu’il n’a pas de convictions profondes », a-t-il lancé.

Les militants sont réunis samedi et dimanche dans le Centre-du-Québec afin d’adopter leur plateforme électorale. Il s’agit du dernier grand rassemblement du PQ avant le déclenchement officiel de la campagne électorale.

Le PQ recueille 22 % intentions de vote comparativement à 35 % pour la CAQ, 26 % pour le PLQ, selon le dernier sondage Léger-Le Devoir-Le Journal de Montréal (début mai). À ceux qui donnent pour mort le PQ, M. Lisée les invite à jeter un coup d’oeil du côté de la campagne électorale en Ontario, où le NPD-Ontario est passé du troisième au premier rang. « En Ontario, les gens voulaient se débarrasser des libéraux et, pendant longtemps, ils ont pensé que les conservateurs étaient le meilleur outil de changement. Lorsque la campagne électorale a commencé, ils se sont mis à écouter les arguments des uns et des autres. Et, ils se sont dits : “Bien, finalement, ce n’était pas un si bon choix que ça. Le NPD a une meilleure équipe, est plus crédible, donc on se tourne vers ça.” On pense que c’est ce qui va se passer au Québec », a-t-il affirmé aux journalistes agglutinés autour de lui. « Lorsque la bataille électorale va se déclencher, la force de nos réseaux, nos militants, nos bénévoles, va se déployer », a-t-il promis.

D’autres détails suivront.