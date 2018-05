Le Parti québécois reçoit l’appui du Parti communiste

À moins de cinq mois des élections générales, le Parti québécois reçoit l’appui, non sollicité, du Parti communiste du Québec (PCQ). En effet, le porte-parole du PCQ, Guy Roy, appelle « les forces indépendantistes et aspirant aux changements » à mener « une vigoureuse campagne populaire » aux côtés du PQ — « un de nos plus sûrs alliés dans notre quête d’indépendance du Québec ». « Une fois le PQ au pouvoir, nous serons mieux placés que quiconque pour lui demander des comptes [puisque] nous aurons tous contribué à sa victoire », a-t-il ajouté.