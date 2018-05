Le gouvernement libéral veut injecter 1,34 milliard pour élever le taux d’emploi du Québec

À moins de cinq mois des élections générales, le premier ministre Philippe Couillard dévoile un train de 47 mesures visant à hisser le Québec parmi les champions de l’emploi de l’OCDE — l’Islande, la Suisse, la Nouvelle-Zélande, la Suède,… — au cours des cinq prochaines années.

Le gouvernement libéral compte injecter 1,34 milliard de dollars pour hisser le taux d’emploi du Québec de près 75 % en 2018 à près de 80 % en 2023.

Il s’efforcera de favoriser la participation des personnes immigrantes au marché du travail afin que leur taux emploi oscille autour de 72 % dans cinq ans, soit une hausse de plus de 10 points comparativement à 2018. En effet, 60,6 % des nouveaux arrivants occupent un emploi, selon les dernières statistiques compilées par Emploi Québec. S’il y parvient, le Québec pourra alors s’enorgueillir d’afficher un taux d’emploi des personnes immigrantes comparable à celui dans le reste du Canada.

Dans son dernier budget, le ministre des Finances, Carlos Leitão, a mis de côté 190 millions sur cinq ans afin de favoriser l’intégration des nouveaux arrivants et des minorités visibles ou ethniques.

Le gouvernement libéral compte notamment mettre les bouchées doubles pour réduire de 32 à 6 mois le délai pour la remise d’un certificat de sélection du Québec. Il mettra en place un système de déclaration d’intérêt pour la sélection des personnes immigrantes. Celui-ci permettra de « prioriser en continu les candidates et candidats à l’immigration qui répondent le mieux aux besoins du Québec et de ses régions » et de « sélectionner des candidates et candidats qui présentent un profil recherché sur le marché du travail, ont une bonne connaissance du français et un grand potentiel d’intégration ».

L’immigration constitue « une » solution aux problèmes de manque de main-d’oeuvre dans toutes les régions du Québec, a souligné M. Couillard lors de la présentation de la Stratégie nationale sur la main-d’oeuvre 2018-2023, mardi après-midi dans une entreprise de la Capitale-Nationale. « Il en va de la survie de plusieurs entreprises », a poursuivi le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais.

L’équipe de Philippe Couillard cherchera aussi à relever le taux d’emploi des personnes âgées de 60 à 69 ans — de 33,9 % en 2018 à 40,3 % en 2023 — au cours des cinq prochaines années. « Je me trouve maintenant dans cette clientèle », a fait remarquer M. Couillard.

« Le plein emploi s’installe », a averti M. Blais, après avoir mentionné que quelque 90 000 emplois cherchent preneurs actuellement au Québec. Plusieurs régions administratives sont déjà confrontées à une situation de plein emploi puisqu’elles présentent un taux de chômage oscillant autour de 5 % : Chaudière-Appalaches (3,5 %), Montérégie (4,6 %), Capitale-Nationale (4,7 %), Estrie (5 %) et l’Abitibi-Témiscamingue (5,1 %). Et, la part de la population en âge de travailler (de 15 à 64 ans) ne cesse de décroître, et ce, en dépit de l’immigration. En revanche, celle de la population âgée de 65 ans et plus elle croît.

Quelque 224 800 emplois ont été créés de mai 2014 à avril 2018, ce qui laisse penser que la promesse électorale du Parti libéral du Québec de créer 250 000 emplois en cinq ans sera remplie.

D’autres détails suivront.