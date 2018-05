Marche et souper-gala pour la Journée nationale des patriotes

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Le Rassemblement pour un pays souverain a tenu son traditionnel souper-gala à Pointe-aux-Trembles, lundi soir, à l’occasion de la Journée nationale des patriotes. Diane Lechasseur (notre photo) a accueilli les convives de l’événement, parmi lesquels on comptait le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, la chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, ainsi que les anciens premiers ministres Bernard Landry et Pauline Marois. Le député péquiste Sylvain Gaudreault y a reçu le prix Louis-Joseph-Papineau, soulignant son engagement pour la cause souverainiste. Plus tôt dans la journée, une centaine de personnes ont pris part à la marche organisée par le réseau Cap sur l’indépendance dans le centre-ville de Montréal.