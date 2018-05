Un nouveau site pour vérifier l’inscription sur la liste électorale québécoise

À un peu plus de quatre mois du scrutin au Québec, le directeur général des élections (DGE) invite tous les électeurs québécois à vérifier dès maintenant qu’ils sont bien inscrits sur la liste.



Par voie de communiqué, Pierre Reid a annoncé que cette démarche peut désormais se faire en ligne sur une nouvelle plateforme web disponible à l’adresse www.elections.quebec.



M. Reid rappelle aux électeurs d’effectuer les démarches dès que possible puisqu’il sera impossible, le jour du scrutin, de s’inscrire sur la liste électorale ou encore d’effectuer un changement d’adresse.



Cette plateforme web vise également à sensibiliser les électeurs québécois à l’importance de se déplacer, le 1er octobre prochain, pour exercer son droit de vote. On y retrouve également des informations sur le mode de scrutin et sur les manières de s’informer adéquatement.



Fait intéressant, le DGE note que pour la première fois, trois grands groupes démographiques — les 18-39 ans, la génération X et les baby-boomers — auront un poids électoral équivalent le 1er octobre prochain.



M. Reid prévient toutefois que cette donnée demeurera bien théorique si des représentants de toutes ces générations, et plus particulièrement les jeunes, décidaient de ne pas faire entendre leur voix.



Élections Québec dit d’ailleurs fonctionner à «plein régime» pour compléter les préparatifs électoraux. Ainsi, près de 30 000 urnes et 25 000 isoloirs sont déjà prêts, 3600 lieux de vote ont déjà été identifiés et 4,3 millions de dépliants d’information sont en cours d’impression.