Élections au Québec: un débat des chefs en anglais le 17 septembre

Les chefs des quatre principaux partis politiques provinciaux du Québec participeront à un débat en anglais pendant la prochaine campagne électorale. Des médias du Québec ont formé un partenariat pour réaliser et produire un tel débat, selon ce qui était annoncé mardi par voie de communiqué. Le débat aura lieu le lundi 17 septembre, de 17 h 30 à 19 h, à la Maison de Radio-Canada à Montréal. Il sera diffusé par CBC Quebec, CJAD 800, City, CTV News, Global News et The Montreal Gazette. Les participants seront le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard ; le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée ; celui de la Coalition avenir Québec, François Legault ; et la chef et co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé.