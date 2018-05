Alexandre Taillefer confirmé au poste de président de campagne du PLQ

L’homme d’affaires Alexandre Taillefer prévient qu’il n’est « pas le superman de la politique », mais il a confirmé son arrivée à la présidence de campagne du Parti libéral du Québec, mardi, en étant présenté comme celui qui incarne le nouveau Québec.



M. Taillefer a rencontré la presse, mardi matin sur un quai du Vieux-Port de Montréal, aux côtés du premier ministre et chef libéral Philippe Couillard et de jeunes du PLQ.



L’homme d’affaires présidera la campagne du PLQ et, à ce titre, s’occupera de la stratégie de communication et veillera à recruter des candidats de prestige pour le parti.



Il a justifié le fait qu’il ne se présente pas comme candidat libéral dans une circonscription en faisant valoir qu’il ne pouvait le faire, à cause de ses nombreux intérêts dans différentes entreprises. Il n’a toutefois pas exclu de solliciter un jour un poste de député, mais pas pour l’instant.



M. Taillefer dit toujours défendre le salaire minimum à 15 $ l’heure, comme il l’avait fait publiquement, notamment aux côtés du président de la FTQ, Daniel Boyer, bien que le PLQ ne l’ait porté qu’à 12 $ l’heure le 1er mai dernier.