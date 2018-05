L’économiste Éric Girard sera candidat pour la CAQ dans Groulx

Boisbriand — L’économiste Éric Girard, qui était jusqu’à tout récemment le premier vice-président et trésorier de la Banque Nationale, portera les couleurs de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de Groulx lors de la prochaine élection générale.



Le chef de la CAQ, François Legault, a confirmé sa candidature, lundi après-midi, à Boisbriand.



Selon M. Legault, M. Girard est « un ajout de taille pour le Québec ». Le chef caquiste précise que son candidat oeuvrait à la Banque Nationale depuis 25 ans et gérait, jusqu’à vendredi dernier, les liquidités, le financement et le risque de taux d’intérêt de l’institution.



Concrètement, le gouvernement du Québec ne peut pas avoir une personne plus compétente pour gérer le placement de ses obligations sur les marchés internationaux. On ne peut pas espérer une personne qui connaît mieux les agences de notation.

M. Legault a précisé que même si M. Girard est un banquier, « qui est évidemment prudent », il croit aux investissements dans les écoles publiques. Il souhaite également faire la promotion du français et juge qu’il est important d’investir dans les transports en commun.« Je l’ai rencontré à deux reprises chez moi au cours des derniers mois, et le premier sujet dont il m’a parlé est l’importance d’investir plus dans les écoles publiques. C’est un sujet qui le passionne », a expliqué François Legault.Éric Girard dit avoir été convaincu de faire le saut en politique parce qu’il a perçu dans la CAQ une « réelle volonté de changement, avec une bonne dose de continuité, notamment dans la gestion des finances publiques ».« Pour moi le mot-clé, c’est » coalition « un rassemblement d’hommes et de femmes de différents horizons qui veulent que le Québec progresse économiquement et socialement », a souligné le nouveau candidat caquiste, qui prévoit aller rencontrer les électeurs de Groulx sur le terrain au cours des prochaines semaines.« L’équilibre des finances publiques est essentiel pour faire face au vieillissement de la population, mais surtout pour pouvoir investir en éducation et en innovation qui sont des clés pour la création de richesse. »Éric Girard est père de deux adolescents. Il est né à Sept-Îles, a grandi à Québec et réside sur l’île de Montréal.