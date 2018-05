La CAQ annonce sept nouveaux candidats dans la région de Montréal

La Coalition avenir Québec (CAQ) a annoncé sept nouvelles candidatures en vue des prochaines élections sur l’île de Montréal, où le parti ne détient actuellement aucun député. Le chef de la CAQ, François Legault, a dévoilé samedi matin les noms de ceux qui porteront les couleurs caquistes dans plusieurs secteurs de la métropole. On retrouve parmi les candidats Julie Séide (Bourassa-Sauvé), Simon Langelier (Laurier-Dorion), Vicky Michaud (Marguerite-Bourgeoys) et Marc Hétu (Marquette). Sonya Cormier, Janny Gaspard et Michelle Morin tenteront quant à eux de se faire élire respectivement dans les circonscriptions de Rosemont, Viau et Westmount–Saint-Louis. M. Legault dit être « inspiré » par la « diversité des intérêts » parmi ses candidats.