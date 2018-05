Québec solidaire promet de réduire de 50% le prix du transport collectif

Québec solidaire (QS) a conclu dimanche un conseil national tenu presque exclusivement à huis clos, et au cours duquel il s’est efforcé de présenter des propositions « concrètes », à commencer par la promesse de réduire de moitié les tarifs de transport en commun partout au Québec.

Le parti a évalué les coûts de cette promesse à 427,8 millions de dollars, en divisant par deux le total des revenus (855,6 millions) des neuf principales sociétés de transport du Québec. Et comment entend-il la financer ? « Notre cadre financier n’est pas encore annoncé », s’est contenté de répondre le co-porte-parole solidaire Gabriel Nadeau-Dubois, en précisant que QS n’a pas l’intention d’augmenter la taxe sur le carburant ni les impôts des particuliers.

Dans les échanges qu’il a eus avec les médias, le jeune élu a insisté sur l’importance de « mettre de l’avant des propositions concrètes », en plus de souligner le caractère « raisonnable » et « réaliste » de la volonté du parti de réduire les coûts du transport en commun, dans l’espoir de les réduire à zéro d’ici dix ans.

« Les gens connaissent les valeurs de Québec solidaire, les gens connaissent les grands principes », a commencé Gabriel Nadeau-Dubois. « La démonstration qu’il faut faire, c’est : comment on est capable d’incarner ces grands principes-là dans des propositions politiques concrètes, qui vont améliorer la vie quotidienne du monde ? C’est, oui, la démarche qu’on est en train de mener à Québec solidaire », a-t-il reconnu.

Message et crédibilité

Or le parti ne souffre pas d’un déficit de crédibilité, a-t-il insisté. « [Il y a des] propositions concrètes qui, je ne sais pas pourquoi, ne se rendent pas aux oreilles des gens », a néanmoins concédé la candidate solidaire dans Mercier, Ruba Ghazal, en rappelant l’engagement du parti d’offrir une assurance dentaire publique et universelle.

Sauf qu’au Québec, seulement 5 % des électeurs voient en la solidaire Manon Massé le choix de la meilleure candidate au poste de premier ministre, selon un sondage Léger Le Devoir — Journal de Montréal publié samedi.

Les délégués de Québec solidaire ont accordé cette fin de semaine un appui de 98 % à l’élue de Sainte-Marie-Saint-Jacques, afin qu’elle devienne la candidate du parti au poste de première ministre. Les 1018 répondants du sondage Léger ont été moins généreux : seulement 38 % des sympathisants solidaires ayant participé au coup de sonde ont déclaré que Manon Massé ferait la meilleure première ministre au Québec. Les militants libéraux, péquistes et caquistes ont tous accordé un appui supérieur à leur chef respectif.

Transparence

À l’Assemblée nationale, QS s’est positionné ces derniers mois en grand défenseur de la transparence, allant jusqu’à déposer le 3 mai une motion attaquant l’opacité du gouvernement Couillard. Cette posture a échoué au test de la réalité au conseil national. En deux jours, seul le débat qui a mené à la révision à la baisse — de 67 % à 45 % — de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 a été ouvert aux médias… après un revirement de situation ayant autorisé la levée du huis clos qui était initialement prévu. « Les militants avaient envie d’avoir ces discussions-là sans avoir peur de se retrouver la face au Téléjournal, tout simplement », a justifié Gabriel Nadeau-Dubois, en évoquant là un « souci légitime ». Rien à voir avec la confiance des militants envers les positions du parti, a-t-il ajouté. C’est plutôt la crainte de s’autocensurer qui a motivé la décision, a poursuivi Ruba Ghazal.

Sortir de Montréal

Québec solidaire s’est par ailleurs fixé l’objectif d’« augmenter son rythme de croissance » et de ratisser plus large, géographiquement. « Le rythme d’un député [supplémentaire élu] par élection, ce n’est plus suffisant. Il faut grandir plus vite. Et il faut sortir de Montréal », a lancé Gabriel Nadeau-Dubois. L’élu de Gouin a évoqué des percées dans Laurier-Dorion (Montréal), Sherbrooke, Rouyn-Noranda-Témiscamingue et Taschereau (Québec).

Dans un discours de clôture résolument environnementaliste, il a promis de faire de QS « la surprise de cette élection ». « La question, c’est quel changement [veulent les Québécois] ? », a-t-il ajouté devant la presse. « Est-ce qu’on veut un Parti libéral sur les stéroïdes ? Ça, c’est la CAQ. Ou est-ce qu’on veut un autre projet de société ? Ça, c’est Québec solidaire », a-t-il statué.