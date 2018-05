La CAQ annonce sept nouveaux candidats dans la région de Montréal

La Coalition avenir Québec (CAQ) a annoncé sept nouvelles candidatures en vue des prochaines élections sur l’île de Montréal, où le parti ne détient actuellement aucun député.

Le chef de la CAQ, François Legault, a dévoilé samedi matin les noms de ceux qui porteront les couleurs caquistes dans plusieurs secteurs de la métropole.

On retrouve parmi les candidats Julie Séide (Bourassa-Sauvé), Simon Langelier (Laurier-Dorion), Vicky Michaud (Marguerite-Bourgeoys) et Marc Hétu (Marquette).

Sonya Cormier, Janny Gaspard et Michelle Morin tenteront quant à eux de se faire élire respectivement dans les circonscriptions de Rosemont, Viau et Westmount-Saint-Louis.

M. Legault dit être « inspiré » par la « diversité des intérêts » parmi ses candidats.

Selon lui, le Parti libéral du Québec « tient Montréal pour acquis », citant en exemple l’état des écoles « qui tombent en ruine ».

« De plus en plus de familles pensent s’installer en banlieue. Après 15 ans, c’est le temps que ces familles disent ce qu’elles pensent du gouvernement libéral. Nous avons rassemblé pour elles l’équipe du changement, en vue du 1er octobre. L’île de Montréal n’appartient pas au Parti libéral. Elle appartient à tous les Montréalais et à tout le Québec », a déclaré M. Legault dans un communiqué.