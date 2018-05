Gerry Sklavounos ne sera pas candidat aux prochaines élections

Le député indépendant Gerry Sklavounos ne sollicitera pas un nouveau mandat lors des prochaines élections provinciales.



Dans un message publié sur son compte Twitter, le député de Laurier-Dorion consent que sa décision n’est pas une surprise.



« Je confirme ce que ma famille et mes proches ont pu deviner depuis plusieurs mois déjà : je ne serai pas candidat aux prochaines élections », a-t-il gazouillé.



Élu pour la première fois en 2007, M. Sklavounos siège à titre d’indépendant depuis le mois d’octobre 2016. Le député a été écarté du caucus libéral après avoir été ciblé par une plainte pour agression sexuelle et avoir fait l’objet d’allégations concernant des gestes ou des paroles inappropriés. Il n’a finalement fait face à aucune accusation.



M. Sklavounos souligne qu’il souhaite dorénavant consacrer plus de temps à sa famille. « L’arrivée de notre troisième enfant, attendu avec impatience le mois prochain, a fait pencher la balance de manière décisive », écrit-il.