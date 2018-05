La CAQ raffermit ses appuis

Pendant que les appuis de la Coalition avenir Québec (CAQ) se stabilisent — comme si le ciment commençait à durcir —, les libéraux enregistrent de nouveaux reculs qui annoncent une campagne électorale difficile, révèle un nouveau sondage Léger. Surtout, la CAQ s’impose maintenant comme le parti de l’économie, pourtant l’ADN des libéraux.

À moins de cinq mois des élections, la CAQ recueille 35 % des intentions de vote, selon ce coup de sonde réalisé pour Le Devoir, LCN et Le Journal de Montréal. C’est une hausse d’un point depuis avril. Rien de significatif à cet égard, mais cela confirme une tendance détectée en octobre dernier et constante depuis, alors que la CAQ se maintient toujours autour du même niveau d’appui.

Derrière, les libéraux essuient ce mois-ci un recul de trois points qui les ramène au creux de 26 % déjà enregistré en mars. Cela veut donc dire que l’écart entre les libéraux et les caquistes est actuellement de neuf points en faveur de la CAQ, alors qu’il était de cinq points en avril.



« C’est une variation significative et importante », estime Christian Bourque, vice-président de la firme de sondage.

Tant le Parti québécois (PQ, 22 %) que Québec solidaire (QS, 10 %) voient leurs appuis stagner (une hausse d’un point dans chaque cas). « Le PQ est dans le même intervalle depuis un an, note M. Bourque. C’est le plancher et le plafond à la fois. »

Chez les francophones, les appuis restent également aux mêmes niveaux : 41 % pour la CAQ, 16 % pour les libéraux et 26 % pour le PQ. Avec ces données, Léger estime que la CAQ est au seuil d’un gouvernement majoritaire.

Mais au-delà des seuls chiffres d’intentions de vote, le message de ce sondage se révèle plus clairement dans d’autres indicateurs, peu favorables aux troupes du premier ministre Couillard. Il y a un mois, 27 % des répondants croyaient que les libéraux allaient gagner les élections : ils sont aujourd’hui 22 % à croire la même chose, contre 37 % qui pensent que c’est la CAQ qui va lever les bras en signe de victoire le 1er octobre.

L’insatisfaction à l’égard du gouvernement est en hausse de trois points, pour s’établir à 69 %. Un même pourcentage de répondants dit souhaiter un changement de gouvernement, alors que seulement 14 % veulent continuer avec l’équipe en place. On trouve même un sympathisant libéral sur cinq (21 %) qui souhaite un changement de gouvernement…

Volonté de changement

Cette volonté de nouveauté profite à la CAQ. Trois répondants sur dix estiment que c’est le parti qui incarne le plus le changement. QS arrive deuxième dans cette catégorie.

Autre indicateur intéressant pour les caquistes et François Legault : la CAQ serait le plus grand bénéficiaire d’un changement d’opinion chez les électeurs péquistes ou libéraux (le « deuxième choix »).

« Ça augure bien pour la CAQ », croit Christian Bourque en regardant ces chiffres. D’autant que la CAQ semble avoir ravi aux libéraux le titre du parti qui est présumé champion de l’économie et de l’emploi.

Les répondants avaient ainsi à dire quel parti, à leur avis, serait « le meilleur » pour s’occuper d’une trentaine de dossiers. C’est la CAQ qui domine — et de loin — dans toutes les questions économiques : meilleur parti pour gérer les finances publiques, pour baisser les taxes et les impôts, pour aider les entrepreneurs et la création d’entreprises, pour stimuler le développement économique régional…



Les libéraux ne se démarquent nulle part parmi ces 30 dossiers — tout au plus arrivent-ils à égalité avec la CAQ pour « atteindre un surplus budgétaire » et avec le PQ pour « faire rayonner le Québec à l’étranger ».

Le PQ, d’ailleurs, conserve le pôle en matière de promotion de la culture québécoise, de protection de la langue française et de francisation des immigrants.

« Qu’est-ce qui a changé depuis un mois pour les libéraux ? se demande Christian Bourque. Je crois que les départs des dernières semaines [plusieurs ministres ont indiqué qu’ils quitteront la vie politique, dont deux piliers du gouvernement Couillard] commencent à peser lourd. »

« C’est signe que ça ne va pas super bien quand l’équipage part. C’est comme si les libéraux envoyaient le message d’une défaite appréhendée. »

Rien n’est toutefois joué, ajoute-t-il. Il reste de longs mois avant les élections, et on a vu à plusieurs reprises dans les dernières années qu’une campagne électorale peut renverser des tendances (au fédéral en 2011, au provincial en 2014 et à Montréal en 2017).

Le sondage montre quant à lui que la moitié des répondants pourraient encore changer d’idée. « Il risque d’y avoir encore du mouvement », prévoit M. Bourque.



Le sondage a été réalisé en ligne du 4 au 8 mai auprès de 1018 personnes. Un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d’erreur de 3,1 % dans 19 cas sur 20.