La requête en continuation de procès de Nathalie Normandeau rejetée

Nathalie Normandeau ne pourra pas avoir son procès pour fraude rapidement, sans attendre le dénouement de requêtes présentées par ses coaccusés, puisque sa demande en continuation de procès a été entendue mercredi et aussitôt rejetée. Le juge Jean-François Émond a refusé sa demande, disant craindre des jugements contradictoires dans cette affaire criminelle à accusés multiples si leurs procès devaient aller de l’avant séparément, a indiqué en entrevue téléphonique Me Maxime Roy, l’avocat de Mme Normandeau, qui n’a toutefois pas voulu commenter la décision. L’ex-vice première ministre est accusée avec l’ex-ministre libéral Marc-Yvan Côté et quatre autres personnes de fraude, de complot et d’abus de confiance. Ils avaient été arrêtés par l’Unité permanente anticorruption (UPAC) en mars 2016.