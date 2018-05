Hausse importante des dépenses liées aux chirurgies, selon le rapport de la VG

Les dépenses des chirurgies montent en flèche. Le nombre de chirurgies a augmenté de 5,5 % de 2010-2011 à 2015-2016. La rémunération des chirurgiens et des anesthésiologistes, y compris l’assistance opératoire, a, elle, bondi de 35,2 %, tandis que les dépenses directes d’établissement liées aux chirurgies ont crû de 17,9 % pendant la même période, rapporte le Vérificateur général du Québec.

Quelque 635 000 chirurgies ont été effectuées dans les blocs opératoires du Québec en 2015-2016, pour des dépenses directes de 1,9 milliard de dollars : 1,1 milliard en rémunération des médecins et 847 millions en dépenses d’établissements.

« Dans un contexte où le vieillissement graduel de la population et les progrès médicaux favorisent l’augmentation continuelle de la demande pour les services chirurgicaux, il est encore plus important de bien gérer ce type de services afin de répondre aux besoins présents et futurs », note la vérificatrice générale (VG), Guylaine Leclerc, dans le rapport 2018-2019 remis à l’Assemblée nationale mercredi.

Les blocs opératoires de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme (Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides) et de l’Hôpital de Chicoutimi (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean) sont vétustes. « [D]es équipements de chirurgie et de stérilisation ayant atteint leur durée de vie utile sont encore utilisés dans ces centres hospitaliers », fait remarquer l’équipe de la VG.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux « n’a pas de vision globale de la répartition optimale des services chirurgicaux », selon la VG.

D’ailleurs, les données utilisées pour le calcul des délais d’attente pour une chirurgie ne sont « pas fiables ». Pire, « les cibles établies par le ministère quant aux délais à respecter pour pratiquer une chirurgie ne tiennent pas compte de l’urgence de réaliser celle-ci », ajoute-t-elle.

Par exemple, plusieurs patients en oncologie attendent plus de 28 jours pour une chirurgie, ce qui ne respecte pas la cible déterminée par le ministère.

« Lorsqu’une chirurgie est nécessaire, il est important d’y avoir recours au moment opportun pour prévenir la détérioration de l’état de santé du patient. Selon la maladie, de longs délais peuvent augmenter le risque de morbidité et de mortalité, la durée de séjour à l’hôpital et la détresse psychologique. De plus, des coûts peuvent être associés à une chirurgie tardive, tels que ceux liés à des complications postopératoires. Enfin, une chirurgie tardive peut nuire à la qualité de vie du patient et à ses chances de réadaptation », insiste-t-on dans le rapport.

