CDPDJ: Tamara Thermitus refuse d’être destituée avant la fin de l’enquête

La présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), Tamara Thermitus, accuse les élus qui demandent sa destitution de fouler au pied les « principes de justice naturelle les plus élémentaires ».

« Demander ma destitution ou me destituer alors que le processus devant le Protecteur du citoyen n’est pas encore terminé constitue un grave déni de justice et une entrave aux principes de justice naturelle les plus élémentaires », écrit-elle dans une lettre transmise à l’Assemblée nationale.

Mme Thermitus enjoint aux députés québécois « de voir à ce que [ses] droits soient respectés et qu’aucun processus de destitution ne soit entamé » d’ici la fin de l’enquête pour abus de pouvoir, mauvaise gestion et attitude irrespectueuse du Protecteur du citoyen la visant.

Mme Thermitus demande aussi d’être « entendue » par l’Assemblée nationale « au moment opportun ».

La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, n’appuiera aucune démarche visant à destituer Mme Thermitus de la CDPDJ avant le dépôt du rapport d’enquête du Protecteur du citoyen. « Il n’y aura rien avant la fin de l’enquête », a indiqué son attachée de presse, Isabelle Marier-St-Onge.

Les élus du Parti québécois, Véronique Hivon, et de la Coalition avenir Québec, Simon Jolin-Barrette, ont tous deux demandé à Mme Thermitus de démissionner après avoir pris connaissance des conclusions « très dures et sans équivoque » de l’ex-sous-ministre Lise Verreault. « [L]a présidente, qui possède une excellente réputation en droit et de grandes compétences juridiques, ne nous a pas démontrés [sic], par ses actions depuis son entrée en fonction, qu’elle a la capacité et les compétences managériales pour réaliser ces changements importants et redresser la situation », a-t-elle conclu dans un rapport commandé par le gouvernement.

D’autres détails suivront.