Marguerite Blais sera candidate pour la CAQ aux prochaines élections

L'ex-ministre libérale Marguerite Blais portera les couleurs de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de Prévost lors des prochaines élections générales. À ses yeux, le parti politique de François Legault constitue aujourd'hui le meilleur véhicule pour faire « avancer » la « cause des ainés et des proches aidants ».



Mme Blais propose d'élaborer une politique des proches aidants, ce à quoi s'est refusé le gouvernement Couillard au cours des quatre dernières années. « La CAQ va porter ce dossier-là », soutient Mme Blais dans un entretien téléphonique avec Le Devoir mardi avant-midi. « Il y a entre 1,6 million et 2 millions de proches aidants au Québec. Il n'y a pas de politique de proches aidants au Québec. Écoutez, il y a des proches aidants qui tombent au combat », ajoute-t-elle.



Marguerite Blais juge insuffisante l'inclusion du statut de proche aidant dans la législation québécoise. « C'est très bien, mais ça prend beaucoup plus que ça », insiste-t-elle. Elle reproche à l'équipe de Philippe Couillard d'avoir « toujours [retenu que] des petites “mesurettes” » pour améliorer les conditions de vie des personnes aînées ainsi que des proches aidants. « Ça prend des interventions musclées », fait-elle valoir



Le Parti libéral du Québec, le Parti québécois et la Coalition avenir Québec ont tour à tour invité l'ex-députée de Saint-Henri-Saint-Anne à effectuer un retour en politique à la faveur du prochain scrutin. Elle a répondu favorablement à l'appel du parti de François Legault.



Elle briguera les suffrages dans Prévost, une circonscription des Laurentides jugée « prenable » par la CAQ. Elle y habite. Elle affrontera notamment Paul St-Pierre-Plamondon, qui a récemment remporté l'investiture du PQ.



Plus de deux ans et demi après avoir démissionné, Mme Blais croit que le meilleur forum pour faire « avancer » la « cause des ainés et des proches aidants » demeure, pour elle, l'Assemblée nationale du Québec. « Mais, que je gagne ou que je ne gagne pas. Il faut qu'on parle de ces enjeux fondamentaux! On n'en parle pas assez. Ça ne se peut pas, on est la deuxième société au monde à vieillir le plus rapidement. 90 % des personnes âgées vivent à domicile. Il y en a 4 % qui vivent dans les CHSLD. [...] Une société qui ne respecte pas ses ainés, elle a de gros problèmes! » conclut-elle.



Trois ans après le décès de son conjoint, elle dit se sentir « en pleine forme ».