Le député solidaire Amir Khadir ne se représentera pas en octobre

Le député Amir Khadir, cofondateur et figure centrale de Québec solidaire (QS) annonce qu’il ne se représentera pas comme député de Mercier aux prochaines élections provinciales. Il retournera alors à son premier métier, celui de médecin.

« Québec solidaire c’est ma maison. L’Assemblée nationale j’y étais, j’y suis par fonction. Une fonction que j’ai essayé d’occuper de façon franche et honnête depuis décembre 2008. Je quitterai cette fonction le 1er octobre 2018. Je quitte pour retourner à QS, pour retourner à cette maison, pour occuper d’autres fonctions », a expliqué Amir Khadir vendredi matin.

Il s’adressait à des dizaines de partisans et de représentants des médias rassemblés pour l’occasion dans un local de sa circonscription, rue St-Denis, à Montréal. Il a été longuement applaudi et visiblement touché par la grande sympathie et reconnaissance des militants qui l’ont chaudement applaudi.

Amir Khadir les a rassurés : il reste militant de sa formation et continuera de s’impliquer autrement dans la vie politique. « Je quitte l’Assemblée nationale mais pas la politique, a-t-il dit. Je ne fais que changer de responsabilité, je ne fais que changer de poste. »

Il a ensuite détaillé les raisons de son choix. Il ne quitte pas la députation par manque de passion, ni pour des raisons de santé. Il ne se retire pas non plus parce qu’il y a « des hauts et des bas dans les intentions de vote pour QS » ni parce que l’option souverainiste baisse dans les sondages, alors que sa formation la défend.

« Alors pourquoi au juste quitter l’Assemblée nationale ?, a-t-il repris lui-même. Parce que c’était une promesse et c’est maintenant une nécessité. Depuis nos débuts nous nous étions promis de changer la culture politique : pas de chef, la parité et l’alternance devant les micros, décentralisation, transparence et j’en passe. Dans cette structure démocratique on ne peut admettre ni carriérisme, ni personnalisation à outrance de la politique et encore moins le culte de la personnalité. J’ai toujours voulu me conformer à cet idéal. Nous avons souvent dit que ce serait bien de s’en tenir à cet idéal, à quelques mandats seulement. Et bien me voilà rendu là. »

La personne qui se présentera à sa place au prochain scrutin général sera choisie par les militants en assemblée d’investiture. Une première candidature « de haute qualité » assure les porte-paroles, se fera connaître dès la semaine prochaine.

M. Khadir, âgé de 57 ans, a été le premier député élu de Québec solidaire. Il détient une maîtrise en physique de l’université McGill et un doctorat en médecine de l’UdeM, avec une spécialité en microbiologie infectiologie. Sa carrière médicale s’est déroulée au centre hospitalier Pierre-Le Gardeur, à Terrebone.