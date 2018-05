Accès à l’information: les patrons de presse «ne comprennent pas», dit la ministre

Les patrons de presse « ne comprennent pas » l’ampleur de la tâche de réformer la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics, soutient la ministre Kathleen Weil.

« Ils ne comprennent pas », a-t-elle laissé tomber dans une mêlée de presse mercredi avant-midi. « Moi, comme ministre, j’ai une responsabilité de bien faire le travail. »

La ministre responsable de l’Accès à l’information réagissait à la publication d’une lettre ouverte signée par les représentants de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, du Conseil de presse du Québec, ainsi que les dirigeants des principaux médias du Québec. Ceux-ci rappellent la promesse faite il y a quatre ans par le premier ministre Philippe Couillard de « faire évoluer la relation État-citoyen pour que nous formions le gouvernement le plus transparent que les Québécois auront connu ». « Malheureusement, les faits contredisent cet engagement », écrivent-ils avant d’appeler le gouvernement libéral à « déposer et [...] à faire adopter un nouveau projet de loi sur l’accès à l’information avant la prochaine élection ».

Après avoir soutenu qu’« il n’y a pas de problèmes de transparence » au cœur de l’État québécois, Mme Weil a réitéré mercredi matin sa promesse de déposer un projet de loi modernisant la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics « très, très, très prochainement ». Pourtant, à un mois et demi de la fin de la session, celui-ci n’apparaît toujours pas dans le feuilleton et préavis de l’Assemblée nationale. « Je suis dans le dernier mile », a-t-elle précisé.

La ministre a réfuté les informations selon lesquelles les ministères et organismes soumis à la Loi sur l’accès s’efforçaient de faire capoter la « grande réforme » promise par le gouvernement libéral. « Tout le monde a voix au chapitre. Il faut tenir compte de l’équilibre qu’il faut toujours avoir, mais toujours en ligne avec les orientations du gouvernement et du premier ministre d’être le gouvernement le plus ouvert et transparent de l’histoire du Québec », a fait valoir Mme Weil.

Les risques de voir un éventuel projet de loi mourir au feuilleton sont réels. D’ailleurs, Mme Weil ne s’engage pas à faire adopter sa « grande réforme » par l’Assemblée nationale d’ici au coup d’envoi de la campagne électorale. « Tout est possible, si on a un consensus. Moi, mon obligation et mon engagement, c’est de le déposer », a-t-elle dit à la presse.

Aux yeux du chef de l’opposition officielle, Jean-François Lisée, il s’avérera « extrêmement difficile » d’adopter une réforme « ambitieuse » de la Loi sur l’accès au cours des six prochaines semaines. « Si le projet de loi était déposé maintenant, au Parti québécois, on ferait tout pour essayer de l’adopter d’ici la fin de la session. Je n’ai pas l’impression que c’est la vraie volonté du gouvernement », a-t-il déclaré.