Commission des droits de la personne: Tamara Thermitus doit partir, selon un rapport

La présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), Tamara Thermitus, doit partir et être remplacée par un gestionnaire d’expérience, a conclu le rapport de l’ex-sous-ministre Lise Verreault, commandé par le gouvernement Couillard. « Dans le cas présent, la présidente, qui possède une excellente réputation en droit et de grandes compétences juridiques, ne nous a pas démontrés [sic], par ses actions depuis son entrée en fonction, qu’elle a la capacité et les compétences managériales pour réaliser ces changements importants et redresser la situation », peut-on lire dans les recommandations du rapport.

L’auteur souligne toutefois que Mme Thermitus, en congé maladie après qu’une enquête eut été ouverte pour abus de pouvoir, mauvaise gestion et attitude irrespectueuse, a eu raison de remettre en question les pratiques de la CDPDJ. « [Elle a] soulevé de nombreuses questions qui sont, à notre avis, tout à fait pertinentes et légitimes », écrit Mme Verreault dans son rapport.

En tout, 20 recommandations pointent les différents problèmes de l’organisation, tant sur le plan de la gouvernance que de la gestion des délais, des ressources humaines et des communications. Dans sa conclusion, l’ex-sous-ministre laisse entendre que le climat étant chargé d’émotion, il devient d’autant plus urgent de procéder rapidement aux nominations, notamment à la présidence et à la vice-présidence jeunesse, afin de « stabiliser la CDPDJ ». Elle suggère aussi de revoir la structure juridique de l’organisation pour régler ses problèmes de fonctionnement.

Le rapport avait été commandé l’automne dernier par la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée. Celle-ci dit en avoir reçu une première version le 15 décembre dernier, mais par la suite, des rencontres additionnelles ont été effectuées pour mener à sa version définitive datée du 29 avril. Entre-temps, Mme Thermitus avait entrepris de poursuivre le Protecteur du citoyen, sommant la Cour supérieure d’annuler l’enquête qu’il menait à son endroit. Ces poursuites ont finalement été abandonnées.