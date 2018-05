Manon Massé en convalescence jusqu'à la fin mai

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, ne sera pas de retour à l’Assemblée nationale avant la semaine du 28 mai, a-t-elle indiqué une semaine après avoir subi une fracture du fémur droit. L’élue solidaire — et aspirante première ministre — a précisé qu’elle « ne se gênerai[t] pas pour intervenir » dans le débat politique durant sa convalescence. « Ce n’est pas une mauvaise chute [à ski] qui va me démonter et j’ai hâte de vous retrouver dans ce combat que nous menons pour reprendre le Québec », a-t-elle écrit sur Facebook.