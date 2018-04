CPE: le PQ propose un tarif universel

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, et sa vice-chef, Véronique Hivon, ont présenté les grandes lignes de leur plateforme en éducation et en petite enfance, jeudi, dans laquelle ils promettent de ramener la contribution universelle des services de garde à huit dollars pour un premier enfant. De plus, ils entendent réduire à quatre dollars le tarif quotidien pour un deuxième enfant et offrir la gratuité pour les suivants ainsi que pour tous les enfants des ménages dont le revenu annuel est inférieur à 34 000 dollars.