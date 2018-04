Piquée au vif, la CAQ se dit ni de gauche ni de droite

La Coalition avenir Québec (CAQ) a nié jeudi être un parti d’extrême droite, comme l’a laissé entendre le premier ministre Philippe Couillard, mais affirme n’être ni de droite ni de gauche.

La veille, lors de l’étude des crédits budgétaires du Conseil exécutif, le premier ministre a accusé le parti de François Legault de proposer « une droite dure ».

« Ils se situent à l’extrême droite, à la droite dure du spectre politique du Québec. Qu’ils disent à la population : “Voilà où nous sommes. Voilà ce que nous allons proposer. Voilà le genre de société que nous voulons proposer au Québec” », a-t-il déclaré, piqué au vif par des questions de M. Legault.

Le chef de la CAQ lui avait notamment demandé comment il pouvait « se montrer la face au Saguenay–Lac-Saint-Jean » quand les citoyens de la région paient plus en taxes scolaires qu’ailleurs.

Jeudi matin, prenant la parole pour son parti, le député caquiste Jean-François Roberge a affirmé que le premier ministre avait « dérapé » dans sa « stratégie de mensonge organisé ».

La CAQ n’est pas un parti d’extrême droite, a-t-il maintenu. La preuve, c’est que le parti veut réinvestir dans le réseau public d’éducation. « Est-ce que c’est de l’extrême droite, ça ? Je ne pense pas », a-t-il dit.

Selon lui, les libéraux paniquent, car incapables de défendre leur bilan.

M. Roberge a annoncé que sa formation politique allait déposer une motion au Salon bleu, affirmant qu’il n’y a pas de parti d’extrême droite représenté à l’Assemblée nationale.

Interrogé à savoir où se situe la CAQ sur l’échiquier politique, le député de Chambly a affirmé que son parti est tout simplement « nationaliste ».

« La CAQ est un parti pragmatique, un parti à l’écoute des gens qui rejette les étiquettes de gauche, de droite. Ce n’est pas ça qui nous définit », a-t-il déclaré.

Le député de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, s’est porté à la défense de la CAQ. Il a déploré « l’exagération » dont M. Couillard a fait preuve en associant la CAQ à l’extrême droite.

« La CAQ est un parti de droite. Youri Chassin est un candidat très très à droite, mais non la CAQ ce n’est pas l’extrême droite, a-t-il dit. L’extrême droite existe au Québec. C’est Atalante, c’est des groupes comme ceux-là, mais les mots ont un sens et on ne peut pas coller des étiquettes à la va-vite. »