Nadeau-Dubois accuse Couillard de populisme

L’élu solidaire Gabriel Nadeau-Dubois reproche au premier ministre Philippe Couillard de nourrir le populisme en dirigeant l’« un des gouvernements les plus opaques » de l’histoire québécoise.

« Il a précisément fait ce qu’il reproche toujours aux autres de faire, c’est-à-dire alimenter les mouvements populistes qui carburent à la méfiance, qui carburent aux scandales […] qui montrent une classe politique qui ferme les portes plutôt que de les ouvrir », a lancé M. Nadeau-Dubois lors de l’étude des crédits budgétaires du ministère du Conseil exécutif, mercredi soir.

À quelques mètres de lui, le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault — qui s’est vu accusé de « souffler sur les braises de l’intolérance » à plus d’une reprise par M. Couillard —, acquiesçait ostensiblement.

Le député de Gouin a accusé le chef du gouvernement d’avoir renié la promesse qu’il a faite au printemps 2014 de « faire évoluer la relation État-citoyen pour [diriger] le gouvernement le plus transparent que les Québécois auront connu » en légiférant afin de resserrer l’accès aux documents du Conseil des ministres, en montrant la porte au commissaire à la santé et au bien-être, en ayant désormais la mainmise sur le processus de désignation des commissaires du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) ou encore en tenant à huis clos de larges pans du « Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination ».

« Un des facteurs qui alimentent le plus la méfiance des gens à l’égard des gouvernements, des partis politiques, des institutions politiques [et par ricochet aliment les mouvements populistes], c’est l’absence de transparence », a souligné M. Nadeau-Dubois. Du coup, M. Couillard a tort de s’imposer, selon lui, « comme le champion de la lutte contre tous les populismes ».

Le chef du gouvernement a qualifié de sévère le jugement porté à l’égard de son gouvernement. Il a notamment rappelé avoir demandé la publication des agendas publics des ministres ainsi que les réponses aux demandes d’accès à l’information. Qui plus est, un projet de loi visant à dépoussiérer la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics sera dévoilé prochainement, a précisé M. Couillard à sept semaines de la fin de la session parlementaire.

« Le populisme, c’est dire n’importe quoi au peuple […] : présenter des solutions simplistes à des problèmes compliqués, essayer de faire croire aux gens qu’on va régler tel ou tel problème en claquant des doigts ou de façon miraculeuse », a expliqué le premier ministre. Un exemple : la proposition faite par le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, de construire une clôture pour bloquer le chemin Roxham, où ont afflué des milliers de demandeurs d’asile depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche.

D’une « clôture » à une « haie de cèdres »

M. Lisée a en effet proposé mercredi d’ériger une « clôture », puis une « petite clôture », puis un « panneau », puis une « haie de cèdres » afin de barrer le chemin Roxham, « le chemin irrégulier le plus connu au monde », advenant la suspension de l’Entente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs.

La suspension de l’Entente, qui est entrée en vigueur le 29 décembre 2004, libérerait les demandeurs d’asile de l’obligation de présenter leur demande dans le premier pays sûr où ils arrivent, soit les États-Unis. Ils pourraient ainsi se présenter à l’un ou l’autre des postes frontaliers sans crainte d’être refoulés. Le gouvernement canadien pourra alors dire : « Il y a plein d’endroits normaux [pour traverser la frontière] où vous ne serez plus [contraints de passer] dans un bois. » « On va vous accueillir humainement. […] Une fois qu’on a décidé ça et qu’on leur donne une autre voie, bien, avec le gouvernement fédéral, on dit bien écoutez, ce chemin-là qui a été construit, maintenant élargi et qui a des cabanes autour, on met une clôture, c’est tout. On dit : “Ne passez plus ici.” »

Le chef péquiste a précisé plus tard avoir en tête une « petite clôture qu’on a dans les écoles ». « On est ouvert à toutes les propositions. […] Est-ce qu’il faut mettre un panneau, une haie de cèdres, un policier [ou] peu importe ? » a demandé M. Lisée avant d’ajouter qu’il faut y voir non « pas un signe d’exclusion », mais bien un « signe d’information ».