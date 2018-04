Lisée veut une clôture pour bloquer le chemin Roxham

Le chef du Parti québécois (PQ), Jean-François Lisée, souhaite que l’on redirige les demandeurs d’asile irréguliers vers des postes frontaliers et que l’on bloque ensuite l’accès au chemin Roxham à l’aide d’une clôture.

Il a fait ce commentaire en impromptu de presse mercredi midi, à l’Assemblée nationale.

« On a le chemin irrégulier le plus connu au monde, a-t-il déclaré. On dit écoutez, ce chemin-là qui a été construit, maintenant élargi et qui a des cabanes autour, on met une clôture, c’est tout. On dit, ne passez plus ici.

« On a plusieurs très bons constructeurs de clôture au Québec, donc on a l’embarras du choix », a-t-il poursuivi.

Selon lui, les demandeurs d’asile ont le droit de se présenter à la frontière, mais devraient le faire à différents postes frontaliers réguliers, en Colombie-Britannique, en Ontario, ou au Nouveau-Brunswick, des endroits « normaux » pour qu’ils soient « mieux répartis » et traités « humainement ».

Qui va payer pour cette clôture, a demandé un journaliste. « Les Mexicains », a répondu à la blague M. Lisée.

Plus tard en journée, après la publication de plusieurs articles de presse portant sur sa déclaration, le député de Rosemont a nuancé ses propos, d’abord sur Twitter.

« Le PLQ admet qu’Ottawa devrait suspendre l’entente qui fait du chemin Roxham le passage le plus célèbre au monde. Les demandeurs entreront alors par les postes-frontières réguliers. Comment indiquer que Roxham est fermé ? Un panneau, une haie de cèdres, un policier ? Peu importe », a-t-il écrit.

Il a tenu une deuxième mêlée de presse, pour préciser davantage sa pensée. Ce n’est qu’une fois les demandeurs d’asile avisés « qu’ils peuvent aller ailleurs » que le chemin Roxham devrait être fermé à l’aide d’un « panneau, une haie de cèdres, un policier ». Il a alors évité de répéter le mot « clôture ».

« J’ai dit une clôture, moi, je pense à une petite clôture qu’on a dans les écoles, ça n’a rien à voir avec ce que certains voudraient bien que ça aille à voir », s’est-il défendu.

Le PQ revendique la suspension de l’entente sur les tiers pays sûrs, qui oblige actuellement les migrants à passer par les bois au lieu de se présenter aux postes frontaliers.

En vertu de cette entente, les réfugiés doivent demander l’asile au premier des deux pays où ils arrivent. Pour plusieurs migrants, il s’agit des États-Unis. S’ils essaient de se rendre ensuite au Canada par un poste frontalier, ils sont refoulés dans le premier pays où ils ont demandé l’asile. Mais s’ils franchissent la frontière de façon irrégulière, il est possible pour eux de demander le statut de réfugié au Canada.