L’opposition à Québec s’engage à réformer le mode de scrutin

Le Parti québécois, la Coalition avenir Québec et Québec solidaire s’engagent chacun à déposer un projet visant à instaurer un mode de scrutin proportionnel mixte régional dans les 365 premiers jours suivant une défaite du Parti libéral du Québec.

Les trois partis politiques d’opposition à l’Assemblée nationale ainsi que le Parti vert ont pris cet engagement et d’autres lors d’une réunion sous l’égide du Mouvement Démocratie nouvelle (MDN) à Montréal lundi, a appris Le Devoir.

Le chef de la CAQ, François Legault, a promis mardi de procéder à la réforme du mode de scrutin s’il est porté à la tête d’un gouvernement — minoritaire ou majoritaire — le 1er octobre prochain.

M. Legault se passerait de l’appui du Parti libéral du Québec à l’instauration d’un nouveau mode de scrutin même si celui-ci, souligne-t-il, « va changer la face du Québec ». « Il y aura plus de gouvernements minoritaires. Ça forcera les gouvernements à s’entendre avec un autre parti pour faire avancer certains projets de loi », a expliqué le chef caquiste dans un impromptu de presse, mardi.

Cela dit, la règle du « 50 % plus un » s’appliquera, a-t-il réitéré. « Ce qu’on s’engage à faire, c’est de déposer un projet de loi comme gouvernement la première année. Maintenant, si on a l’accord de trois partis sur quatre, je pense qu’on va pouvoir procéder », a fait valoir M. Legault. Le PQ et QS sont aussi de cet avis.

Au Parti libéral du Québec, on redoute de voir la population québécoise se faire « enfoncer dans la gorge » une réforme « complexe ». « Qu’advient-il de la tradition voulant qu’un consensus émerge entre les partis politiques avant de modifier la Loi électorale ? » demande un membre du gouvernement libéral.

Les partenaires du MDN se sont vu remettre un « rapport » de Mireille Tremblay et Jean-Pierre Kingsley, qui ont présidé à la demande du MDN une tournée du Québec « à la recherche d’un consensus pour l’amélioration de notre système électoral au Québec ». « [C]haque électrice ou électeur disposerait de deux votes : un premier vote servant à élire une députée ou un député par circonscription puis un second vote servant à choisir un parti. Ce sont les résultats de ce deuxième vote qui détermineraient les proportions de sièges revenant à chacun des partis à l’Assemblée nationale », peut-on notamment lire dans le document.

« Il y a des modalités à discuter, mais sur le principe, je pense qu’on a un bon accord entre autres avec le PQ et Québec solidaire », a fait valoir M. Legault mardi. « Ça pourrait être en vigueur pour les élections de 2022 », a-t-il ajouté, rappelant que le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) a fixé à deux ans la période indispensable aux préparatifs nécessaires à la préparation d’élections générales de députés locaux et de députés régionaux, sans oublier le redécoupage de la carte électorale.