L’UPAC sera active en campagne électorale, assure son grand patron

Le commissaire de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) Robert Lafrenière a reconnu mardi avoir « poussé le bouchon un peu loin » lorsqu’il a affirmé l’an dernier qu’il n’y aurait pas d’arrestation ou de perquisition pendant la campagne devant mener à l’élection d’octobre 2018.

Il a fait volte-face lors d'un passage à l’Assemblée nationale, où il a déclaré que l’UPAC continuerait de faire son travail « coûte que coûte », même si cela implique de faire des arrestations en pleine campagne électorale.

« Si on est pour perdre de la preuve, perdre des témoins, perdre un suspect qui est en fuite », l’UPAC va procéder, a-t-il assuré.

Sa déclaration de l’an dernier, qui tranchait avec ses prétentions voulant qu’il n’ait « rien à cirer » de « l’agenda politique » était justifiée par la crainte que des partis utilisent les activités de l’UPAC pour attaquer leurs adversaires, a expliqué Robert Lafrenière. « Dans le passé, l’UPAC a été utilisé comme outil, comme levier politique par un parti contre un autre parti », a-t-il déclaré.

La possibilité que des arrestations surviennent en pleine campagne électorale paraît réelle. Au total, quatre dossiers « complets » et « ficelés » sont actuellement entre les mains du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), à qui revient la décision de porter des accusations ou non. Le commissaire Lafrenière, maintes fois critiqué pour le manque de rapidité de ses enquêtes, ignore depuis quand ces dossiers sont entre les mains du DPCP.

Un autre dossier de l’UPAC pourrait en outre perturber la campagne électorale : le procès des ex-ministres libéraux Nathalie Normandeau et Marc-Yvan Côté, qui devait s’ouvrir le 9 avril, a été repoussé en raison des débats entourant la multitude de requêtes déposées par la défense.

L’enquête ciblant le député libéral Guy Ouellette, arrêté en novembre par l’UPAC, est quant à elle toujours en cours, a confirmé Robert Lafrenière. Des avocats tentent actuellement de déterminer à quels aspects de la preuve l’UPAC pourra avoir accès, sans briser l’immunité parlementaire. Guy Ouellette ne fait toujours face à aucune accusation.