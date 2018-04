La Cour supérieure a validé jeudi la loi 99, selon laquelle un référendum sur l’indépendance du Québec est soumis à la règle du 50 % + 1, qui a été adoptée en 2000 en guise de réplique à la loi sur la clarté.

En 2001, l’ex-chef du Parti égalité-Equality Party Keith Henderson s’était lancé dans une croisade pour faire déclarer ultra vires et nulle la Loi sur l’exercice des droits fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec (loi 99) par les tribunaux. Le gouvernement fédéral s’y était joint en 2013, demandant à la Cour d’« atténuer » la portée de la loi au regard de la Constitution du Canada. Dix-sept ans après avoir tiré une première salve, M. Henderson perd une première bataille. Il dispose de 30 jours pour interjeter appel.

Droits à l’autodétermination

Décrite comme la « Charte des droits politiques du peuple québécois », la loi 99 formalise le statut du peuple québécois dans le droit en y codifiant notamment ses droits universels à l’autodétermination. La règle du 50 % + 1, contestée par le gouvernement fédéral, y apparaît noir sur blanc.

Elle a été adoptée par l’Assemblée nationale le 7 décembre 2000 grâce à l’appui des députés du Parti québécois, ainsi que du chef de l’Action démocratique du Québec, Mario Dumont. Elle constituait, cinq ans après le référendum de 1995, la réplique du Québec à la loi sur la clarté mise au point par Stéphane Dion dans laquelle la Chambre des communes s’octroyait le droit de définir la « majorité claire » à une question claire requise par la Cour suprême du Canada pour conférer au projet de sécession du Québec une légitimité démocratique à l’abri de toute contestation de la part du reste du Canada.

D’autres détails suivront.