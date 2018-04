Inconduite sexuelle: l’opposition accuse le PLQ de «cover-up»

Les partis d’opposition se sont ligués mercredi matin pour dénoncer la tentative de dissimulation du Parti libéral du Québec (PLQ), qui aurait été avisé dès 2014 de plaintes pour inconduites sexuelles visant le député d’Argenteuil, Yves St-Denis.

Selon La Presse, une première dénonciation visant l’élu a été étouffée par le parti en 2014. La victime serait plus tard revenue à la charge et le parti l’aurait invité, « sans détour », à se taire. Yves St-Denis aurait aussi envoyé des photos explicites à deux autres employées de la permanence du parti.

« Il y a un scandale sexuel, une tentative de cover-up par le Parti libéral, et ça finit par sortir dans les médias et donc là, on simule une espèce de problème moral, du jour au lendemain, a ironisé la députée caquiste Geneviève Guilbault. On s’aperçoit que ces trois personnes-là auraient été muselées par le PLQ. C’est scandaleux. »

« Ça a tout l’air d’un camouflage, a poursuivi le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois. [Le Parti libéral] a tenté d’étouffer l’affaire, c’est ce qu’on apprend ce matin, et c’est inquiétant. »

Le député péquiste Sylvain Pagé a ajouté que les libéraux « auraient pu agir plus tôt ». « C’est triste qu’on soit obligé d’attendre d’être devant les médias pour qu’une formation politique agisse », a-t-il déclaré.

L’histoire a éclaté dans les médias mercredi, après qu’une employée du PLQ eut révélé au réseau Cogeco que le député St-Denis lui a envoyé des photos sexuellement explicites peu de temps après une conférence téléphonique tenue peu avant l’élection d’avril 2014.

Le principal intéressé a reconnu les faits, mais plaidé que la femme était « consentante ». Il a ensuite quitté les rangs du caucus libéral.

Dans la foulée, la whip libérale Nicole Ménard a déclaré avoir été avisée d’une plainte visant le député St-Denis en décembre dernier. Elle a dit estimer qu’elle n’avait pas à intervenir auprès de l’élu, puisque la plainte était confidentielle.

Le PLQ a néanmoins été informé des événements, si bien qu’il a pris soin de repousser l’investiture libérale dans Argenteuil.

« Nous, ce qu’on demande, c’est : qui au Parti libéral savait quoi, et depuis quand ? » a demandé Geneviève Guilbault.

« Est-ce que M. Couillard savait ? a ajouté Gabriel Nadeau-Dubois. S’il savait, ça veut dire qu’il a collaboré à ce camouflage. S’il ne savait pas, c’est que quelqu’un de son entourage ne lui a pas dit. »

Les médias ont posé la question au premier ministre. « Dès que j’ai lu ces déclarations, je me suis assuré que les vérifications en cours au parti couvrent également cet élément-là, et ça va être le cas. Je veux en avoir le cœur net. Ce n’est pas vrai qu’on va banaliser cette situation-là », a-t-il assuré.

Des questions sur cette affaire ont été envoyées au PLQ mardi. Mercredi, le parti se terrait toujours dans le silence.

Avec Marco Bélair-Cirino et Dave Noël