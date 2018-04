La CAQ suggère de répartir les migrants irréguliers selon le poids démographique

La Coalition avenir Québec se dit prête à accueillir près du quart des demandeurs d’asile admis par Ottawa. « Ça peut être moins, mais pas plus que 23 % », a fait valoir le chef caquiste, François Legault, à moins de six mois des élections générales.

L’élan de générosité de la CAQ a frappé d’étonnement le premier ministre, Philippe Couillard. À ses yeux, le programme de la CAQ sur le sujet a subi un « changement sismique » au cours de la dernière année. « Le collègue se rapproche à une vitesse presque supersonique de notre position. Je suis vraiment content de ça. On va être unis à l’Assemblée, ici, sur cette question. Il dit qu’il faut en accueillir. Énorme progrès, parce que l’an dernier, il ne fallait pas en accueillir un seul, il fallait les retourner, il fallait trouver une façon de s’en débarrasser », a-t-il déclaré en chambre.

Le ministre de l’Immigration, David Heurtel, interpellera mercredi son homologue fédéral, Ahmed Hussen, sur le plan d’intervention qu’il déploiera pour « prendre en charge » les personnes qui franchissent la frontière canado-américaine.

« Oui, le Québec a des obligations et s’en acquitte, notamment pour des raisons humanitaires. Cependant, et la gestion des frontières et la gestion des demandeurs d’asile sont de juridiction entièrement fédérale », a rappelé M. Couillard mardi.

« Il n’est pas question d’en prendre beaucoup plus [des demandeurs d’asile] sans un signal clair du gouvernement fédéral », a fait valoir M. Couillard, rappelant du même souffle que les centres d’hébergement temporaire sis au Québec seront « remplis bientôt [au maximum de leur capacité] ».

Tous les partis politiques à l’Assemblée nationale s’entendent là-dessus. La CAQ reproche au gouvernement libéral de « s’[être] réveillé huit mois trop tard ».

En 2017, le Québec a accueilli pas moins de 25 000 migrants irréguliers, soit la moitié de toutes les entrées de ce type au Canada. Le flux augmente. En effet, plus de 6000 migrants ont traversé la frontière depuis le début de l’année. C’est trois fois plus qu’à la même période en 2017.

La CAQ appelle le gouvernement fédéral à répartir équitablement les demandeurs d’asile d’une rive à l’autre du pays, en fonction du poids démographique de chacune des provinces.

À l’heure actuelle, le Québec reçoit — toutes proportions gardées — deux fois trop de demandeurs d’asile, s’insurge le parti politique de François Legault.

« Au lieu de prendre en charge la moitié des réfugiés qui arrivent au Canada, le Québec devrait en prendre environ 23 % [puisque la population québécoise correspond à 23 % de la population canadienne] », a soutenu M. Legault, après avoir reproché à M. Couillard de l’avoir « traité d’à peu près tous les noms possibles » au fils des derniers mois. Les autres pourront être « redirigés » dans le reste du Canada, soutient la CAQ. « Le Québec n’a pas les capacités d’accueillir toute la misère du monde », a souligné l’élue Nathalie Roy.

De son côté, le Parti québécois presse Ottawa de suspendre l’Entente sur les tiers pays sûrs. La pression sur le passage Roxham, en Montérégie, s’en trouverait à coup sûr relâchée, est d’avis la députée de Marie-Victorin, Catherine Fournier.