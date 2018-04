Québec allège les démarches pour les futurs sinistrés

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Québec semble avoir tiré plusieurs leçons des délais qui ont suivi les inondations sans précédent du printemps dernier. Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a annoncé vendredi une série de mesures qui visent à réduire la montagne bureaucratique que les sinistrés doivent franchir et à accélérer le versement des indemnités pour permettre leur rétablissement. Parmi les mesures qui seront implantées, il sera désormais possible d’obtenir de l’aide sans attendre le permis de construction de la municipalité et plusieurs contre-vérifications qui retardaient le versement seront soit remises à la fin du processus ou carrément éliminées.