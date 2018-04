Parité hommes-femmes en politique: les élus disent non à une loi et aux quotas

Québec — La parité hommes-femmes en politique québécoise n’est pas pour demain, selon les informations recueillies par La Presse canadienne mercredi. Les élus de l’Assemblée nationale qui étudient cette question depuis plus de deux ans en sont venus à la conclusion suivante : pas besoin de loi imposant au moins 40 % de candidatures féminines et pas question non plus de recommander aux partis politiques d’atteindre des quotas de candidates. Après deux années de discussions, de débats parfois houleux en séances de travail, après avoir épluché 500 réponses reçues à un questionnaire en ligne et entendu de nombreux témoignages lors d’une consultation, la Commission des relations avec les citoyens (CRC) a choisi de privilégier le statu quo dans son rapport, préférant s’en remettre au bon vouloir de chacun pour espérer accroître le nombre de femmes en politique active. Très attendu dans les milieux féministes et les partis politiques, le rapport préliminaire, en cours de rédaction, est prévu en mai et le rapport final, en juin.