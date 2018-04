Sondage Léger-LCN: la CAQ en perte de vitesse

Le coussin devient moins confortable : la Coalition avenir Québec (CAQ), qui détenait une avance de 11 points de pourcentage dans les intentions de vote à la fin janvier, ne devance plus les libéraux que par cinq points, révèle un coup de sonde mené par Léger pour le réseau LCN et l’émission La Joute.

À moins de six mois des élections, la CAQ est créditée de 34 % des intentions de vote. C’est une baisse de trois points depuis le précédent sondage, publié il y a un mois par Le Devoir et Le Journal de Montréal.

Ces points sont entièrement grappillés par les libéraux, qui remontent de 26 % (un plancher touché en mars) à 29 %. Le Parti québécois (PQ) continue de stagner et récolte aujourd’hui 21 %. Même absence de mouvement à Québec solidaire, qui aurait eu 9 % des votes si une élection avait eu lieu cette semaine.

Depuis un an (mars 2017), la CAQ a gagné 12 points, alors que les libéraux, les péquistes et les solidaires ont tous vu leurs appuis reculer de 5 points. La poussée de la CAQ fait en sorte que 36 % des répondants pensent que la formation va gagner les prochaines élections. Un peu plus d’un répondant sur quatre (27 %) voit plutôt les libéraux se maintenir au pouvoir.

Le (névralgique) vote des francophones favorise toujours la CAQ (41 %), devant le PQ (25 %) et les libéraux (16 %). Ceux-ci doivent leur remontée générale à l’appui des non-francophones, qui est passé de 66 % à 75 % en un mois.

Philippe Couillard a posé deux gestes dans les derniers mois pour raffermir les liens avec l’électorat anglophone : la création d’un secrétariat dédié aux Relations avec les communautés anglophones, et son financement à hauteur de 24,5 millions pour les six prochaines années.

Un autre segment de la population semble avoir repris confiance envers les libéraux : les jeunes de 18-34 ans. Le sondage montre qu’ils sont 35 % à appuyer le PLQ, une hausse de 12 points en un mois (à noter que la marge d’erreur théorique est nettement plus grande avec les échantillons des sous-groupes). Inversement, les appuis de la CAQ auprès de ces jeunes sont passés de 25 % à 19 % depuis mars.

Parmi les autres indicateurs du sondage :

- François Legault est toujours perçu comme le « meilleur premier ministre », avec 28 % d’appuis. Philippe Couillard (16 %), Jean-François Lisée (11 %) et Manon Massé (5 %) sont loin derrière.

- M. Legault est perçu comme le meilleur premier ministre par 84 % des sympathisants caquistes. Les libéraux sont plus réservés à l’égard de Philippe Couillard (57 %), tout comme les péquistes envers M. Lisée (58 %).

- Aux yeux des répondants, la CAQ est le parti qui représente le plus le changement (31 %), devant Québec solidaire (15 %). On trouve 10 % de répondants pour dire que les libéraux, au pouvoir presque sans discontinuité depuis 2003, incarne le mieux le changement… et même chose pour le PQ.

Le sondage a été mené en ligne du 6 au 8 avril auprès de 1019 Québécois. Un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d’erreur de 3,1 %, dans 19 cas sur 20.