Une convalescence de six semaines pour Pascal Bérubé

Photo: Jacques Boissinot La Presse canadienne

Québec — L’opposition péquiste sera privée pour un temps d’un de ses poids lourds, Pascal Bérubé, obligé de prolonger sa convalescence pendant plusieurs semaines à la suite d’une vilaine blessure à la cheville. Le leader parlementaire de l’opposition officielle et député de Matane-Matapédia a glissé sur une plaque de glace il y a deux semaines, s’infligeant une fracture à une cheville nécessitant une intervention chirurgicale suivie d’une longue convalescence. Il sera donc absent de l’Assemblée nationale pendant au moins six semaines, au moment même où la cadence des travaux parlementaires s’intensifie, à l’approche de la période électorale. M. Bérubé prévoit revenir au parlement le lundi 28 mai, donc à temps pour diriger les travaux parlementaires de l’opposition officielle dans la dernière ligne droite de la session intensive, qui prendra fin le 15 juin. Plusieurs projets de loi importants déposés par le gouvernement seront étudiés et analysés par les parlementaires au cours des deux prochains mois.