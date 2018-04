Les professionnels de Revenu Québec manifestent

Les quelque 4600 professionnels de Revenu Québec, dont la convention collective n’a pas été renouvelée depuis trois ans, manifesteront mardi dans 10 villes du Québec dans l’espoir de faire avancer leur négociation qui traîne en longueur. Des manifestations auront lieu sur l’heure du midi à Québec, Montréal, Rimouski, Jonquière, Trois-Rivières, Gatineau, Rouyn-Noranda, Laval, Longueuil et Sherbrooke, et une seconde manifestation se tiendra à Québec de 10 h à 10 h 15. Ces employés travaillent comme comptables, analystes en procédés informatiques et agents de gestion financière. Ce sont eux qui s’assurent que les impôts sont bien payés et, à titre d’experts, qui luttent contre l’évasion fiscale.