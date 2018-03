Le Québec a peu de temps pour rattraper l’important retard en matière de création d’aires protégées, mais le gouvernement a bon espoir d’y parvenir en ajoutant un total de 40,9 millions de dollars au cours des cinq prochaines années, et ce, pour atteindre des engagements pris sur la scène internationale pour 2020. Ces investissements devraient permettre d’augmenter le taux d’aires marines protégées à 10 %, contre 1,3 % actuellement, mais aussi de bonifier les aires protégées en milieu terrestre. Qui plus est, le gouvernement prévoit une enveloppe de 16,2 millions de dollars pour « soutenir les MRC dans leurs efforts de protection des milieux humides et hydriques ».