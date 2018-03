Cannabis: les municipalités auront leur juste part

En vue de la légalisation du cannabis, Québec octroie 60 millions de dollars sur deux ans en appui aux municipalités, selon des modalités qui n’ont pas encore été définies.

Pour 2018-2019, une aide financière de 26 millions est prévue. Ce montant inclut une aide de dix millions de dollars, qui sera renouvelée l’an prochain.

Un autre montant de six millions est consenti aux municipalités, afin de leur permettre de former du personnel « concernant la conduite avec les facultés affaiblies et pour l’acquisition d’outils nécessaires à la détection de drogues ».

Les dix millions restants, que Québec dit dédier aux municipalités, sont liés au programme ACCES, qui vise à lutter contre la contrebande du cannabis. Ils sont répartis entre la Sûreté du Québec et les corps policiers municipaux, mais aussi une série d’instances ne relevant pas des villes, à savoir l’École nationale de police du Québec, les ministères de la Sécurité publique et des Finances, Revenu Québec et le Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Comme Québec, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) inclut ces montants dans ses calculs, puisqu’elle estime qu’ils permettent de couvrir des frais qui lui auraient autrement incombé.

Les villes ravies

Tant l’UMQ que la Fédération québécoise des municipalités se sont dites ravies des montants que leur consent Québec en vertu d’un accord de deux ans, qui concorde avec la période de l’entente Québec-Ottawa sur la taxation du cannabis. À l’approche du budget, les villes avaient réclamé le tiers des revenus engendrés par la vente de cannabis, un montant évalué à 30 millions par an.

Elles ne se sont pas formalisées du choix de Québec de leur remettre des montants fixes, et non un pourcentage des ventes de marijuana. « Au départ, il y a des dépenses fixes qui ne sont pas du tout liées à la consommation […] donc le fait d’avoir des montants fixes […], c’est correct », a déclaré le président de l’UMQ, Alexandre Cusson. « Mais si le tiers [des revenus], ça veut dire 50 millions, évidemment, on va en discuter », a-t-il ajouté.

« Il va falloir être très flexible », a aussi convenu le ministre des Finances, Carlos Leitão, en rappelant les nombreuses inconnues associées à la légalisation du cannabis.

25 M$ pour la prévention

Québec confirme aussi qu’il versera « au moins la moitié » des revenus liés au cannabis à son Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis. Il estime ces revenus à 55 millions pour 2018-2019. Sauf qu’il ne verse que 25 millions — et donc pas la moitié — à son fonds de prévention. Pourquoi ? Parce qu’il a prévu dans sa loi que les déficits liés aux opérations de la Société québécoise du cannabis seraient déduits de ses revenus, et fait donc passer les revenus réels liés au cannabis à 46 millions pour 2018-2019.

Québec a en revanche prévu que le montant annuel minimal qui sera versé au fonds de prévention sera de 25 millions.