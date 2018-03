Accrochages entre CAQ et PLQ sur la question des femmes

Les « indices » de l’existence d’un fond de misogynie à la Coalition avenir Québec s’accumulent, a fait valoir Pierre Moreau, après une période des questions houleuse jeudi.

« Il y a quelques indices qui tendent à incliner vers la misogynie », a-t-il déclaré à sa sortie du Salon bleu jeudi.

Le porte-parole caquiste en matière d’efficacité de l’administration publique, Éric Caire, avait lancé les hostilités, quelques minutes auparavant. Il avait dénoncé la désignation de la sous-ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Dominique Savoie, au conseil d’administration d’Hydro-Québec, et ce, près de deux ans après avoir perdu les commandes du ministère des Transports dans la controverse. « On a ramené Dominique Savoie comme sous-ministre [le 15 février dernier], ajoutant l’injure à l’insulte. Ce gouvernement va encore aujourd’hui plus loin dans l’indécence en nommant cette mauvaise administratrice au conseil d’administration de la plus importante société d’État du Québec, Hydro-Québec », a-t-il lancé en chambre.

Le ministre de l’Énergie, Pierre Moreau, s’est levé. L’ex-ministre des Transports, Robert Poëti, a agrippé sa chaise, le comblant d’aise. « Ce qui est indécent, c’est de voir le député de La Peltrie se lever, à chaque fois, pour discréditer la fonction publique québécoise, alors que j’entendais son collègue dire : “Il ne reste que cinq mois. God !” », a affirmé M. Moreau. Il a accusé le parti politique de François Legault de fomenter une purge dans la perspective d’une victoire électorale le 1er octobre prochain. « Si c’est ça, le sens de l’État de la CAQ de dire : “On va se mettre les mains dans la fonction publique parce que ceux qui ne pensent pas comme nous, on va les remplacer”, ça va à l’encontre de l’évolution de la société québécoise au cours des 50 dernières années. La dernière fois qu’on faisait ça, c’était sous le régime Duplessis », a-t-il soutenu, avant de réitérer sa pleine confiance à l’égard de sa sous-ministre, Dominique Savoie.

Piqué au vif, M. Caire a alors pris à partie M. Moreau, le qualifiant de « dauphin » de Philippe Couillard — une expression qu’exècre le ministre libéral. « Son niveau d’éthique et d’intégrité le qualifie parfaitement pour être chef du Parti libéral, il va être “fit” pour la job », a poursuivi l’élu caquiste. Tumulte. Les libéraux ont poussé les hauts cris. M. Caire se tait.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale, Maryse Gaudreault, l’a rappelé à l’ordre.

« Tabarnak ! » a alors lancé M. Caire hors micro. « Sacrement ! » a ajouté le leader parlementaire de la CAQ, François Bonnardel, ont relaté plusieurs élus libéraux. D’aucune façon, la présidence n’était visée, a indiqué la CAQ.

« Pour quelqu’un qui veut s’élever au-dessus de la mêlée, je pense que, un, il vous a manqué de respect et que c’est à l’image exacte de ce que la CAQ a envers les femmes, envers les minorités, envers la fonction publique... », a rétorqué M. Moreau, avant d’être interrompu à son tour par Mme Gaudreault. M. Bonnardel a tenté de l’obligé à retirer ses propos, mais en vain.