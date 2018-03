Procès Côté-Normandeau: la journaliste Marie-Maude Denis devra dévoiler ses sources

Le juge Jean-François Émond, de la Cour supérieure du Québec, a ordonné jeudi à la journaliste Marie-Maude Denis de se présenter en Cour afin qu’elle identifie les sources à la base de deux reportages de l’émission Enquête. Il libère cependant le journaliste Louis Lacroix de cette obligation.

Sa décision est prise en marge du procès pour fraude et abus de confiance des ex-ministres libéraux Marc-Yvan Côté et Nathalie Normandeau, qui doit s’ouvrir le 9 avril.

Le juge Émond infirme ainsi, en partie, une décision du juge de la Cour du Québec André Perreault. Ce dernier a conclu, le 13 février, que l’intérêt du public à préserver les sources journalistiques l’emportait dans ce dossier sur l’intérêt d’une saine administration de la justice.

Le juge Émond croit plutôt que l’identification des sources de Marie-Maude Denis, dans deux reportages mettant en cause Marc-Yvan Côté, pourrait permettre d’établir le niveau de responsabilité de l’État dans les fuites, et que cela prévaut sur l’importance de préserver l’anonymat des sources.

Sitôt la décision déposée, Radio-Canada a annoncé son intention de porter le jugement en appel.

Un « système » organisé

Les avocats de Marc-Yvan Côté et de Nathalie Normandeau tentent depuis des semaines de contraindre les journalistes Lacroix et Denis à révéler leurs sources devant le tribunal. Ils souhaitent ainsi étayer la thèse de l’une de leurs requêtes en arrêt des procédures, qui soutient qu’« un système de fuites orchestrées minutieusement pour déstabiliser le gouvernement et le Parti libéral » nuit au droit des coaccusés d’avoir un procès juste et équitable.

La demande de la défense a été rejetée une première fois, dans un jugement dans lequel il était entre autres noté que les deux journalistes ne connaissaient pas l’identité de leurs sources, et que leur assignation à témoigner ne permettrait donc pas d’étayer les prétentions de la défense. Le juge Émond n’a pas fait la même lecture. Selon lui, Marie-Maude Denis « déclare connaître l’identité de [ses] sources », puisqu’elle a fait valoir dans le passé que sa source n’avait accepté de lui parler que si son identité « reste confidentielle ». Le magistrat croit donc que la connaissance de l’identité des sources de la journaliste permettrait de « remonter jusqu’aux auteurs des fuites », et que cela touche une « question essentielle dans le cadre de la demande en arrêt des procédures ».

Puisque Louis Lacroix a déclaré ne pas connaître la réelle identité de sa source, le juge a choisi de ne pas le contraindre à se présenter devant la Cour.

Côté victime d’une injustice

En refusant d’entendre le témoignage de Marie-Maude Denis, le tribunal se trouverait à « fermer les yeux sur une inconduite policière systémique qui, pour reprendre les termes de [la défense], érode le système de justice et perpétue une injustice », écrit le juge. Le magistrat note aussi au passage que « les journalistes minimisent l’injustice dont [Marc-Yvan Côté] se dit victime ». « Ce serait un euphémisme de dire que la présomption d’innocence en a pris pour son rhume », écrit-il. Le juge Émond écrit également que les fuites journalistiques constituent un « risque réel pour l’intégrité du système judiciaire ».

Les avocats de Nathalie Normandeau, Marc-Yvan Côté et leurs quatre coaccusés ont déposé deux requêtes en arrêt des procédures. La première concerne les fuites journalistiques, tandis que la seconde, de type Jordan, concerne les délais judiciaires. La Cour doit rendre des décisions sur chacune de ses requêtes lundi. Si elles sont toutes deux refusées, le procès pourra s’ouvrir le 9 avril. Si l’une ou l’autre des requêtes est accueillie, le procès n’aura pas lieu.